¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»ÑºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡È¥Ï¥Þ¤Î½÷¿À¡É¤Ë¾Î»¿Â³¡¹
¡¡²£ÉÍFC¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àMC¤òÌ³¤á¤ë»°ÅÄË¨Æü¹á¤µ¤ó¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@_m_m_monika)¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤ #J¥ê¡¼¥°¥¢¥¦¥©¡¼¥º ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¹õ¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¼õ¾Þ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ²þ¤á¤Æ¡¢²£ÉÍFC¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤¤¤Ã¤Æ¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êJ¥ê¡¼¥°¤ÏºÇ¹â¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿ ¤³¤ì¤«¤é¤âJ¥ê¡¼¥°¤È¶¦¤Ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë!!! ¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡¼¡×¡ÖÀ¨¤¤ÉñÂæ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö²£ÉÍFCÂåÉ½!¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»ÑºÇ¹â¤Ç¤¹ åºÎï¤Ç¤¹!!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹ È±·¿¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤Âç¿Í¤Î½÷À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß25ºÐ¤Î»°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ø¥¢¥¤¥ª¥±¡Ù¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¤òÃ´Åö¡£2020¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²£ÉÍFC¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àMC¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±óÊý¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
