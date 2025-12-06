〈「児童ポルノを販売していた」SHEIN『世界初の常設店』で起きた大混乱の全容〉から続く

2025年11月、中国発のファストファッション大手SHEIN（シーイン）が、パリ中心部の老舗百貨店・BHV（ベー・アッシュ・ヴェ）に「世界初」の常設店をオープンした。

【衝撃画像】「児童ポルノを販売していた」と批判、異様な光景も…SHEINの「世界初」常設店をたっぷり見る

一方、SHEINがオンラインで幼児に似せたラブ・ドールや、購入や所有に特別な許可を要する「武器」を販売していたとして、フランス当局が国内でオンライン販売を一時停止させるとの報道が出るなど、オープン前後には大混乱が起こった。

そもそも「ファッションの国」とされるフランスで、「ウルトラファストファッション」と呼ばれる、安さを売りにしたブランドは受け入れられるのか。実際の店舗を訪れるとともに、現地の人たちに話を聞いた。（全2回の2回目）



SHEIN「世界初の常設店」に行ってみた ©綾部まと、以下同

たくさんの人が店を訪れる一方で……

撤退したブランドのスペースがぽっかりと空いたせいか、館全体がどこか閑散とした空気をまとっていたBHV。その中で、騒動の発端となったSHEINの店舗だけは、まるで別世界のような熱気に包まれていた。

店先にはロープが張られ、入口には屈強なガードマンが立ち、常に入場規制がかかっている。出口専用の警備員も配置され、「入口」「出口」「店内」の3段階で目を光らせる徹底した警戒態勢が敷かれていた。

店内に入ると、まず人の多さに圧倒される。見たところ観光客の姿はほとんどなく、聞こえてくるのはフランス語ばかりだ。来店者の中心は10〜20代の若者で、スマートフォン片手に動画を撮る人も多い。友人と「ここがあのSHEIN？」と笑い合いながら歩き回る姿が目立つ。一方で、高齢の女性客がゆっくりとラックを眺め、生地を指先で確かめながら進んでいく姿もあり、来店者の年齢層が非常に幅広いことがわかる。

日本では「激安でかわいい」というイメージの強いSHEINだが、ここパリでは事情が違う。トップスは20〜30ユーロ台（1ユーロ180円とすると、4000〜5000円ほど）、ワンピースは30〜40ユーロ前後が中心で、日本のような「爆安」を期待して来たら肩すかしを食う価格設定だ。フランスの物価に合わせた調整がされているのだろう。

では品質が上がっているのかと言えば、必ずしもそうではない。生地が固めで伸縮性に欠けるもの、裏地が簡素なものなど、質感にバラつきがある。手に取ってみたものの、ガッカリしたのか棚に戻してそのまま素通りする客も珍しくなかった。

商品ラインナップも日本とは印象が違う。SHEINらしいトレンド寄りの服は多いが、露出度の高い派手なアイテムや、オフショルダー・細身ニットといった韓国系ファッションは驚くほど少ない。全体としてフランスの日常になじむ落ち着いたデザインが中心で、淡い色のニットやワンピースなど使いやすい服が多い。

筆者が訪問したのは騒ぎも若干落ち着いた11月下旬だったが、騒ぎがあった日の店内がどうだったのか尋ねると、スタッフは事もなげにこう話す。

「外が騒がしかった日も、店内は落ち着いていましたよ。警備員がきちんと入場規制をしてくれるので、フロアが混乱することはありませんでした」

売れ筋商品については「まだはっきり動いているものはありません。ただ、韓国っぽいスタイルの棚にはよく人が集まりますね」とのこと。

賑わっている売り場をじっくりと観察して、レジ周辺へと向かったところ、「違和感」が浮かび上がってきた。

レジで見た「異常な光景」

前述した通り、若者が多めとはいえSHEINの売り場はさまざまな客層で賑わっていた。しかし、よく見ると試着室にはほとんど列がない。

これはフランスでは非常に珍しい光景だ。近くのForum des Halles（フォーラム・デ・アル）に入っている H&MやZARAの試着室には、平日でも大行列ができる。それがSHEINではほぼ「ゼロ」なのである。

試着室だけでなく、レジ前にも人がいない。対照的に、近辺にあるUNIQLO Rivoli店やZARA Rivoli店では、いつもレジ前に長い列が続いている。ユニクロはフランス国内で29店舗（執筆時点）を展開しており、ファッションにうるさいフランス国民から「長く着られる高品質な日常着」として強い信頼を集めている。パリでは新たにバスティーユ店の開業も発表され、勢いは増すばかりだ。

SHEINのパリ常設店の価格帯は、前述の通りトップスが20〜30ユーロ、ワンピース30〜40ユーロ。これはフランスの基準だと、ごく普通の価格帯といえる。爆安なイメージを期待して来た客にとっては拍子抜けで「この値段ならユニクロかZARAで買ったほうがいい」と考える人が多いのだろう。

店内である3人組の若者に声をかけると「話題だから来た」「売っている服は美しくないね」「写真を撮りに来ただけで、買い物する気はない」との返答。彼らにとってSHEINは、購入の対象というより、観光気分で「見に来る場所」であり、SNSで共有するための面白スポットとして機能しているようだった。彼らに限らず、目的は必ずしも買うためではなく、「話題だから、とりあえず見に来た」という軽い興味が空間を支配しているように見受けられた。

店舗が賑わっているにもかかわらず、実際に商品を購入する人が少ない背景は「価格」だけではない。具体的には、SHEINの「超高速生産モデル」に対する強い反発がある。

フランスではZARAでさえ「2週間ごとに商品が入れ替わる」高速サイクルで批判されてきたが、SHEINはそのさらに上を行き、数日〜1週間単位で新作を投入するといわれている。この異常なスピードが、フランス社会ではいくつもの問題を孕んだ仕組みとして受け止められている。

1つは労働環境だ。商品サイクルが極端に速いということは、デザイナーや工場労働者が短納期・低賃金・長時間労働を強いられる構造につながる。バカンスの権利をふくめ労働環境に敏感なフランスでは、こうした働かせ方そのものが強烈な拒否感を招く。

大量廃棄の問題も反感を生む。フランスの街中には古着を回収するためのボックスが多く置かれており、回収された服の多くは経済的に貧しい国・地域へ送られる。

しかし近年はあまりに大量の服が回収されているため、送られてくる現地では「もう服はいらない」と拒否する動きが広がっている。結果、フランスで捨てられた服が他国へ運ばれ、さらに現地で消化しきれず、最終的に燃やされるという無駄な行為につながって問題視されている。

さらに、二酸化炭素排出の問題もある。中国で作られた服がフランスに届くまでには多くの燃料が必要だ。商品入れ替えが激しいほど輸送量が増え、環境負荷も高まる。こうした背景から、SHEINを筆頭に「ウルトラファストファッション」と呼ばれるブランドは政府・環境団体・産業界から激しい批判の対象になっている。

それでもSHEINは攻勢を緩めていない。パリを皮切りに、ディジョン、グルノーブル、ランス、リモージュ、アンジェなど、地方都市でも物理店舗や売り場スペースを展開する契約を進めていると報じられている。

批判もどこ吹く風で店舗網を拡大するSHEINを、人々はどう見ているのか。BHV館内で高齢の女性に話を聞くと、強い不満を隠さなかった。

高齢の女性は、SHEINに対して不満げにこう話す。

「SHEINなんて馬鹿げている。私は20年前に買ったセーターを今も着ているんです。昔はここに長く使えるいいものが売っていたのに」

彼女は「3階に入った韓国食品の店も馬鹿げています。1階に韓国コスメが入ろうとしてるのも、最悪ですね」と続けた。つまり彼女の怒りは、特定の国やブランドに向けられたものではなく、BHVが自分の知るBHVではなくなっていくという変化そのものへの違和感や喪失感に近い。

一方、20代のフランス人男性は、今回の騒動を「フランス社会が抱える矛盾の表れ」と分析する。

「店のオープンで暴動が起きるなんて、本当に恥ずべきことです。でも、これは長年続いた、国家の治安対策の甘さが招いた結果だと思います。こういう騒ぎを起こすのは、たいてい郊外の若者たち。社会への不満がくすぶっていて、象徴的な対象にぶつけてしまう」

さらに彼は、フランスが抱える「ねじれ」の構造をこう説明する。

「フランス人は安い商品を求めています。中間層も生活が苦しいですからね。同時に、中国製品が国内の商店の仕事を奪っているという怒りも大きい。

でも生活が苦しい層は、それらの問題を理解していても、安いSHEINを選ばざるを得ない。環境問題について強く主張するのは中〜上流層で、道徳的に正しいことを言える立場にある人たちでしょう。そのギャップこそが、フランス社会の怒りを広げていると思いますね」

「フランスは守られていないと感じる人が多い」

とはいえ、日本を中心にSHEINなどウルトラファストファッションは拡大を見せている。なぜこの問題がとりわけフランスで激しく噴き出すのか。彼はその理由を、アメリカとの比較でこう語った。

「アメリカは中国との貿易で関税を引き上げました。2024年9月27日以降、中国からの特定輸入品に25％以上の関税がかかっていますよね。でもEUはそうしない。フランスは守られていないと感じる人が多い」

SHEINをめぐる議論には、物価上昇、治安不安、格差拡大、産業保護、中国との経済関係、エコ倫理--といった複数の問題が同時に絡み合っている。1つのブランドをめぐる議論に見えて、その背後には、いまのフランス社会が抱える深い断層が横たわっている。オープンから騒動を巻き起こしたSHEINの店舗だが、今後どうなっていくのか。市民のまなざしは、静かにその行方を追っている。

（綾部 まと）