SHEIN（シーイン）」と「Temu（テム）」のロゴ（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス上院は29日、「SHEIN（シーイン）」や「Temu（テム）」といった中国発インターネット通販サイトの台頭を抑制するため、極端に低価格で低品質の「超ファストファッション」を規制する法案を可決した。商品1点ごとに罰金を科し、広告も禁止する。下院が可決済みで、9月1日に施行する予定。市場に流通する衣料の量と、購入価格に対する修理