¥ë¡¼¥¡¼¤¬±é½Ð¤·¤¿¡Ö¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤ÊÅ¸³«¡×¡¡¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤ÇÂçµÕÅ¾»ÄÎ±¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
µµÅÄÊâÌ´¤Î¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤¬»ÄÎ±Æ³¤¯ÄÉ²ÃÅÀ¤Ë
¡¡¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï11·î29Æü¡¢J2¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Ç¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÂçµÕÅ¾¤Ç¤ÎJ2»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë4ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿MFµµÅÄÊâÌ´¤¬¡Ö¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤ÊÅ¸³«¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ë¡¼¥¡¼¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾8Ê¬¡¢FW¸ÅÀî¿¿¿Í¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢ÉÙ»³¤¬¸åÈ¾44Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤¤3-1¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÙ»³¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç17°Ì¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ÈÆ±¾¡¤ÁÅÀ37¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤âÆ±-16¤ÇÊÂ¤Ö¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢1ÅÀ¤òÃ¥¤¨¤ÐÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç·§ËÜ¤ò¾å²ó¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÇÌöÆ°¤·¤¿¤Î¤¬µµÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£Áê¼êDF¤«¤é¸·¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤¦¤â¡¢1¿Í¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç»ý¤Á±¿¤ó¤Ç°µ´¬¤Î°ì·â¡£µµÅÄ¤Î¥×¥í½é¥´¡¼¥ë¤Ë²ñ¾ì¤ÏÍÉ¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤â¡ÖÍèÇ¯¤Î¿ä¤·¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Á´¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ÅÁÀâ¤ÎËë³«¤±¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ë¡¼¥¡¼¡×¡Ö¤¹¤²¤§¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¡×¡ÖÅÚÃÅ¾ì¤ÎÉÙ»³¶²¤í¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤ÊÅ¸³«¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÉÙ»³¤ÎÂçµÕÅ¾»ÄÎ±¤È¡¢µµÅÄ¤Î°ì·â¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë