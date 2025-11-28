「顔パス」改札はもう実証段階！

千葉市の幕張メッセで2025年11月26日〜29日に開催の「鉄道技術展2025」。この会場で様々な企業から出品されていたものの一つが、新型の「自動改札機」です。

【これ買わなきゃダメです】「Suicaが空中でピッ」体験のための“専用端末”（写真）

NEC（日本電気）が出品していたのは「ゲートレス顔認証改札」です。改札といっても、ただ床に線が引いてあるだけで、ただの“通路”と言ったほうが近いかもしれません。その正面のカメラで人の顔を検知し、通過OK・NGを即座に頭上の情報板などに表示するというものです。

「2年前の鉄道技術展（2023年）ではあくまで理想像を提示していましたが、もう技術的にも実装段階です」と担当者。顔認証は人がマスクやサングラスをしていても、1分間に100人が通っても判別できるといいます。

このNECの技術を使った顔認証改札機は、すでに上越新幹線の新潟駅で「ウォークスルー改札」として実証実験されており、今回はJR東日本メカトロニクスのブースで実機も展示されていました。現在は定期券利用者をモニターとして顔を登録してもらい、稼働しているといいます。

一方、JR東日本メカトロニクスはもう一つ、顔認証ではない方法の「ウォークスルー改札」も出品していました。

それは、「ミリ波」と呼ばれる電磁波を使ったシステムで、Suicaの位置を検知し、タッチをせずに改札を通れるというもの。会場にあった専用の改札機は、「既存の改札機にシステムを搭載したカバーをかぶせただけ」であり、既存の改札機の機能も維持できるといいます。



ミリ波を使ったウォークスルー改札。JR東日本メカトロニクスブースで（乗りものニュース編集部撮影）



顔認証の大きなハードルとなる顔の登録も不要なシステムですが、「コレが必要でして」と見せてくれたのが、Suicaを格納するカードケースのような専用端末です。

現時点では、どうしても端末を買ってもらう必要があり、価格も未定とのことですが、「将来的にはスマホ（モバイルSuica）であれば端末無しでもいけるかも」とのことでした。

NECは顔認証によるゲートレス改札のメリットについて、「車いすもベビーカーも、みんな通りやすい」こと、「ハードウェアの効率化でメンテナンスを省力化」できること、そして「周辺の街での顔認証と連携」してデータを利活用できることを挙げます。JR東日本はSuicaの“ルネッサンス”を掲げ、「改札はタッチするという当たり前を超える」として、ウォークスルー改札の実現を目指しています。

顔認証こそ未来的、とも思うかもしれませんが、JR東日本メカトロニクスがミリ波のシステムを開発したのは「顔認証が普及した場合、顔のデータがサーバーを圧迫するのではないか」と考えた側面もあるといいます。ウォークスルーの実現へのアプローチは、一つではないようです。