この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【工場勤務】これやると孤立します｜誰も助けてくれなくなるNG行動5選」と題した動画で、騙されないための工場転職情報を発信っしているケンシロウが、工場勤務を目指す人に向けて「ブラックリスト入りしてしまう危険なNG行動」について徹底解説した。



冒頭、ケンシロウは「しょうもないことで、実はブラックリストに入ってしまいます。気をつけてください」と強く呼びかけ、「要は応募まで行っている人が一発ブラックリストになるのは本当にもったいない」と自身の思いを述べた。さらに、「未経験無資格で年収500万超えという求人もある工場勤務を、軽率な行動で台無しにしないでほしい」と、工場勤務の魅力とリスクを紹介した。



本編では「無断でバックレ」「期間満了せず自己都合退職」「短期離職の繰り返し」「悪すぎる勤務態度」「経歴詐称やごまかし」という“ブラックリスト入りする5つのNG行動”を丁寧に解説。「無断バックレは一発で紹介NGとなります。約束を守らない人は、仕事もできないと思われてしまう」と警告。さらに、「1回くらいは許されるかもしれないが、短期離職や満了せず退職の記録はしっかり残る。結果、メーカーNGになりうる」と、具体的なケーススタディも交えて紹介した。



短期離職を繰り返すことについても、「20代で20社転職した人もいる。そうなると、もう社会人としての信用がなくなってしまう」と語り、「しんどいことがあっても、選んだ工場はできるだけ続けてほしい。そうでないと、最悪アルバイトしか道がなくなり、収入も大きく変わる」と率直にアドバイスした。



勤務態度に関しては、「勤務態度が悪すぎると記録が残り、10年以上前でもブラック入り状態が続くことも。採用されたなら人間関係も勤怠もしっかりやってほしい」と強調。「どうしても上司が理不尽だった場合は相談してほしい」と救済策も示し、「経歴詐称だけは絶対にバレるので、社会人として絶対やってはいけない」ときっぱり断じた。



動画の締めくくりでケンシロウは「ブラック入りリストに入ってしまった経験がある人ほど、やっぱり工場に戻りたくなるもの。だからこそ、“たっそり後に乗さず”ではないが、ブラックリスト入りしない対応を普段から心がけてほしい」と訴えた。最後に「今日の動画が参考になった人は高評価・チャンネル登録を」と呼びかけ、「転職相談・サポートは完全無料なのでお気軽に」と視聴者へのサポートを約束し、動画を締めくくった。