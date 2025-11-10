この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ケンシロウ「どんなにいい仕事も“環境で嫌われると続けられない”工場勤務の落とし穴を警鐘」

YouTubeチャンネル「即日入寮チャンネル」で活動するケンシロウ氏が、動画『【工場転職】これやると紹介NG! ブラックリスト入りするNG行動5選』を公開。工場勤務を希望する人に向け、「どんなにいい仕事も、環境で嫌われると続けられない」と、職場の人間関係や行動面の落とし穴について語った。



冒頭でケンシロウ氏は、「工場って人間関係が楽そうに見えるから、とにかく黙々と働きたいっていう理由で選ばれることが多い」と現場のリアルを語る一方、「職場環境でハブられたらメンタルきついっすよ。仕事内容は一旦さておき、環境で悪影響があったら、なかなか続けたくても続けられない」と問題点を指摘。また、工場勤務を希望する人に「高収入で料費無料など好条件なのに、やめざるを得なくなる可能性があるので気を付けてほしい」と警鐘を鳴らした。



動画では、工場勤務で嫌われてしまう行動として「遅刻や欠勤が多い」「残業・休日出勤を毎回断る」「飲み会など集まりの完全スルー」「入社早々のため口」「ネガティブ発言が多い」の5点をわかりやすく解説。「たとえば遅刻や欠勤は、社会人としての信用をなくす原因。現場の穴埋めを周囲がしなくちゃいけないから、結果として嫌われやすい」と語った。



さらに工場ならではの “協調性” も強調し、「休日出勤を断りまくると、強調性がないと思われて距離をおかれる」と述べる。飲み会については「仕事とプライベートを切り分けたいという人も増えているけど、集まりに一度参加して判断してみてほしい。仲良くなるチャンスもある」とバランスを提案した。



また、「最初からため口は人間関係崩れますね」と率直に話し、「まずは敬語で始めて、関係ができてきたらフランクに」と礼儀の重要性も助言。「ネガティブ発言も多すぎると、悪評が立ちやすく、関わられなくなってしまう」と現場で起こるトラブルの実例を挙げ、「愚痴をこぼすときは面白く、ポジティブな表現に変えてみてほしい」とアドバイスした。



締めくくりに、ケンシロウ氏は「今日の内容は工場に限らず、どの職場でも役立つ。これから転職を考える人は、自分自身の日頃の在り方を見直すきっかけにしてほしい」と訴え、動画を終えた。