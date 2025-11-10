【今週の12星座タロット占い】2025年11月10日〜11月16日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？
今週（2025年11月10日〜11月16日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？ 早速気になる結果をチェックしてみましょう。
第３位 双子座
『周囲からの印象が良いです』
｜総合運｜ ★★★★★
見守り役になることが増えます。目立つことをしている人より、周りの人達の信頼や評価が高いでしょう。仕事や公の場では野望に向けて意欲的に動いていきます。それが周囲の人達にとっては逆に落ち着いた選択のように見えるようです。
目先の楽さを優先してしまいます。一途に誰かと向き合うより、一時的に優しくしてくれる人との関係を優先するようです。自分の感情に流されないコントロール力が必要でしょう。シングルの方は、悩みたい症候群の人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手のことをいつもハラハラした気持ちにさせてしまいます。
｜時期｜
11月13日 アクティブ ／ 11月16日 諦めるものがある
｜ラッキーアイテム｜
チョコレート
第２位 蠍座
『恋愛面では優しさを忘れないでいましょう』
｜総合運｜ ★★★★★
がむしゃらさがあります。自分の目的や目標に対して何がなんでもの気持ちで向かっていくでしょう。お金を貯めたい人は、自分の才能を活かすと対価に繋がりやすい時です。仕事や公の場ではこれまでの頑張りが報酬や良い評価になって報われるようです。どういう方法で努力したのかを教えて欲しい人がいるでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
駆け引や拗らせる行動ばかりをとってしまいそうです。自分をよく見せようとして、意中の人のプライドを傷つけないように気をつけましょう。シングルの方は、シャイな性格の人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの幼さを理解できないことがあります。
｜時期｜
11月14日 自由がきかない ／ 11月16日 色んなことを頑張る
｜ラッキーアイテム｜
ウォーキング
第１位 射手座
『スムーズにいくことを増やせるでしょう』
｜総合運｜ ★★★★★
実際はどうであれ、自分が安定している姿を周囲に見せていきます。感情で動くような行動も取らないように気をつけるでしょう。そうすることで、これまで滞っていた物事が解決していきます。仕事や公の場では周囲の人達がこちらに影響されて弱さを見せなくなるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
形や理想にこだわりすぎないことで、相手との仲を深めやすくなります。自分の方が好きなことが知られてしまう恐れなどは、手放していく方が良いでしょう。シングルの方は、自分の機嫌は自分で取れる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の見た目や雰囲気のレベルがアップするでしょう。
｜時期｜
11月12日 イライラしてしまう ／ 11月13日 憧れの人が増える
｜ラッキーアイテム｜
周囲の人へのプレゼント
あなたの星座はいかがでしたか？ 運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞