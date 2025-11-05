この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職に挑む人々必見の動画『【工場転職】面接で必ず聞かれる質問5選と合格する答え方｜これ知らないと落ちます』が公開され、転職情報チャンネル『即日入寮チャンネル』で発信するケンシロウ氏が、工場面接で合否を分けるリアルなポイントについて徹底解説した。



ケンシロウ氏は「準備せずに面接行ってしまうと、確実に事故ると思います」と冒頭から強い警鐘を鳴らし、面接で「質問がある程度パターン化されてる」現実に触れつつ、「面接は採用に欠かせない最も重要な選考の中身」と位置づける。工場求人は誰でも受かりやすいイメージがあるが、「実は対策次第で命運が分かれる」と強調し、「自己応募で落ちてしまったとすると、半年間受けられない」こともあると“ラストチャンス”の重大性を解説した。



動画のメインでは「工場の面接で必ず聞かれる5つの質問」とその答え方を具体的に紹介。「自己紹介は礼儀を意識し、『名前・年齢・住まい・経歴・最後に自己PR』をしっかり伝えて」と鉄則を提示。「自己紹介でしっかり伝えられると、その後の質問や面接官の印象が大きく変わる」とアドバイスする。



退職理由については「人間関係の愚痴やネガティブな話は絶対NG」だと明言。「面接官はポジティブに変換できているかを見ている」とし、「例えば『前職の経験や集中力を活かして、より安定した職場で働きたい』など、前向きに伝えるべき」と具体例を挙げた。



さらに志望動機についても「『給料が高いから』『楽そうだから』は絶対NG」とし、「これまでの経験や将来像、ビジョンを結びつけて伝えれば即戦力アピールにつながる」と有効回答例を紹介。工場経験の有無に関しては「未経験者でも集中力・体力・人間性を適切にアピールできる」と指南し、「どんな職歴も面接で活かす要素がある」と背中を押す。



さらに、「パーソナル情報（夜勤対応や健康面、BMIなど）」もよく聞かれる質問として挙げ、「控除基準に引っかかる場合は事前対策が必須」と具体的な注意点を説いた。



最後にケンシロウ氏は「面接準備なしで臨むのと、徹底して臨むのでは結果は大きく違います」と繰り返し強調。「もし疑問があれば僕の電話で-無料で全て対応しております」とサポート体制についても案内した。動画のラストは「自信を持って面接できるよう、僕という人間を頼ってほしい」と視聴者に呼びかけ、「今日の動画が参考になったら高評価とチャンネル登録を」と締めくくった。