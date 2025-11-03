この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「即日入寮チャンネル」にて、工場転職サポートの専門家・ケンシロウ氏が「【工場面接】採用担当が見ている5つの意外なポイント｜知らないと落ちる！」と題し、工場の面接で合格率を30％上げるための実践的アドバイスを伝授。工場での勤務を目指す人や面接に苦手意識がある人に向けて、面接突破の“裏バス”を一挙公開した。



動画の冒頭、ケンシロウ氏は「これを知っているとですね、採用確率が30%上がります」と自信を持ち、「面接でよく聞かれる部分や、面接官がどういうところを好んでいるのかを理解すると即戦力としてオファーが来ることもある」と解説。特に工場勤務は合格のスピードが早いため、正しい対策を取れば希望通りに即働くことも夢じゃないとアドバイスした。



工場面接突破のポイントとして、まず「清潔感」を最重要視。工場は安全や品質管理の観点から“4S”“5S”（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）が重視されるため、第一印象で「シャツがヨレヨレでシミだらけだと、この人は清掃もしないし清潔感がない、と判断される」と注意を促した。また、カジュアルな服装OKと言われても「しっかりシャツ、なければ襟付きのポールシャツや白Tシャツ+ジャケットで気を使える人と思われる」と服装選びにも言及。



続いて「聞く力」。実務でも分からない事をそのまま放置せずしっかり質問できるかは事故防止・成長面で大事な資質。「分からないことは誤魔化さず丁寧に聞く姿勢が、“志望しているアピール”や“不採用リスクの回避”につながります」と力説した。



さらに「鉄板質問3つ（退職理由・志望理由・勤務開始日）」も事前対策が必須。「退職理由はネガティブよりポジティブに」「志望理由は“独立希望”や個人都合ではなく企業への貢献や長期就業を建前として伝えることが重要」と具体的な回答例も指南。勤務開始日に関しても「採用枠は早いもの順。事前に“いつから働けるか”明確に言えるかどうかで内定の可能性が大きく変わる」と現場目線で明かした。



「態度でやる気を見せる」「嘘をつかないこと」も強調。「未経験でも“しっかり学んで頑張ります”と前向きに伝える」「経歴詐称は絶対NG。バレれば解雇や詐欺罪のリスクもあるし、厳選徴収でばれるケースも」と実例を交えアドバイス。合格確率アップのためには、こうしたポイントを事前に意識して準備することの重要性を何度も訴えた。



