日本テレビ「Golden SixTONES」（後9・00）が2日に放送され、収録が押した影響でゲストが途中退席となった。

今回は人気企画「サイズの晩餐」。同企画は身の回りにある様々な物のサイズ感覚を問う2択問題。ゲストには女優・芳根京子、陸上男子短距離の桐生祥秀の2人を迎え、今回のご褒美は創業75年「にっぽんの洋食 赤坂 津つ井」のビフテキ丼だった。

最終問題の4問目。テニスラケットに地球儀が「通る」か「通らない」かを予想し、全員の解答が出そろった。だが、ここで番組スタッフが進行役を務めていた田中樹の横にご褒美グルメの「ビフテキ丼」を置いた。

これに田中は「えっ?」と驚いた。SixTONESメンバーたちも困惑する中、田中はカンペに目を向け「えー…緊急事態だと」と読み出した。芳根はカンペを見て「えっ!?」とびっくり。田中は「しゃべりすぎたので、桐生さんが新幹線のお時間で、もう帰らないといけない」と伝えた。

観覧席から「えぇー!?」と衝撃が広がる中、桐生は収録後に「岡山まで」と新幹線で向かう予定だったことを明かした。「ご褒美グルメを新幹線で食べてください」と渡されたビフテキ丼を手に「ありがとうございました」と、笑顔で手を振ってスタジオを後にした。