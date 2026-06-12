《入れて欲しくなかったなぁ。》《本当ならショックです》と、残念がる声があがっていて――。11日、『女性セブンプラス』によって報じられた5月末のラストライブをもって活動を終了した国民的アイドルグループ『嵐』メンバーの大野智（45）の最新ショットが大きな話題を呼んでいる。「6月上旬、SixTONESのジェシーさん（30）、DOMOTOの堂本剛さん（47）らと都内で朝まで飲み明かした姿をキャッチされました。仲睦まじいショットが