¥±¥ó¥·¥í¥¦¡Ö¹©¾ì¶ÐÌ³¤Î¡ÈÆþ¼Ò½Ë¶â¤ä¹â¼ýÆþ¡É¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¥ä¥Ð¤¤¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡©¡×
YouTube¡ÖÂ¨ÆüÆþÎÀ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥±¥ó¥·¥í¥¦¤¬¡¢¡Ö¡Ú¹©¾ì¶ÐÌ³¡Û¹â¼ýÆþµá¿Í¤ÎÎ¢Â¦¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¥Æ゙¥á¥ê¥Ã¥È7Áª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Ì¤·Ð¸³¡¦Ìµ»ñ³Ê¤Ç¤â¡È·î¼ý30～40Ëü±ß²Ô¤²¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹©¾ì¶ÐÌ³¤Îµá¿Í¤ËÀø¤à»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
¥±¥ó¥·¥í¥¦¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤º¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¹©¾ì¶ÐÌ³¤Îµá¿Í¤Çëð¤ï¤ì¤ë¹â¼ýÆþ¤äÆþ¼Ò½Ë¤¤¶â¤Ê¤É¥á¥ê¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ì¤ÐÉ¬¤º¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌÌÀÜ´±¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¼«¤é¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¹©¾ì¶ÐÌ³¤Î¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¡¢¡Öºî¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ã±½ãºî¶È¤«¤ÄÂÎÎÏ»Å»ö¤Ç¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤¤Ä¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£1～2¤«·î¤Ï¶ÚÆùÄË¤äÂ¤ÎÄË¤ß¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¡Ö¹â¤á¤Î¥¤¥ó¥½ー¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²Æ¤Ï¥Ð¥«½ë¤¯¡¢Åß¤Ï¥Ð¥«´¨¤¤¡£¹©¾ì¤Î¹¤µ¤æ¤¨¤Ë¶õÄ´ÂÐºö¤âËüÁ´¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢´Ä¶ÌÌ¤ÎÉéÃ´¤âÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÇÉ¸¯¸µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þµë¤¬°ã¤¦¡ÈÇÉ¸¯¥¬¥Á¥ã¡É¤Î°Ç¡×¤ä¡¢¡Ö¼Ò°÷ÎÀ¤â¡ÈÎÀ¥¬¥Á¥ã¡É¤¬Â¸ºß¤·¡¢Ãî¤ä¸Å¤µ¤Ê¤É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡×¤È¡¢Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤¬¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¡£¹â³Û¤ÊÆþ¼Ò½Ë¤¤¶â¤â¡Ö»Ùµë¾ò·ï¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤â¤é¤¤Â»¤Í¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ê¥¢ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌÅª¤Ê¥é¥¤¥óºî¶È¤Ç¤Ï¥¹¥¥ë¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹´ü¥¥ã¥ê¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏÀµ¼Ò°÷ÅÐÍÑ¤Ê¤É¤ò»ëÌî¤Ë¡×¤È²òÀâ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¬¥Á¥ã¤ä¡¢¸ýÄ´¤Î¶¯¤¤Ç¯²¼¡¢°Î¤½¤¦¤ÊÆ±Î½¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¿¦¾ì»ö¾ð¤â¡£¡Ö´í¸±¤¬¾ï¤ËÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢Âç¤¤Ê²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ø¤Î°Õ¼±¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥±¥ó¥·¥í¥¦¤Ï¡¢¡Ö¹â¼ýÆþ¡¦Æþ¼Ò½Ë¶â¡¦ÎÀÈñÌµÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤Î±¢¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¹¥¯¤â¾µÃÎ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¼«Ê¬¤ÇÁªÂò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢Æ°²è¤Î»ëÄ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Öº£Æü¤ÎÆ°²è¤¬ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¹âÉ¾²Á¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¡£Å¾¿¦ÁêÃÌ¤ä¥µ¥Ýー¥È¤Ï´°Á´ÌµÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¸ø¼°LINE¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
「速日転職をしたい...」「入得して節約したい!!」というご希望の方から「工場勤務ってどんな感じ?」という方までが、工場の転職についてさらに知識を深められるチャンネルを目指しています。僕自身も工場出身ということもあり、現場のリアルをしっかり理解した上で発信をし、少しでも人生がプラスになるように心がけています!