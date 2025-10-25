大谷が球団歴代2位となるポストシーズン6本目の本塁打

ドジャースの球団記録に迫る一発となった。ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に「1番・指名打者」で出場。7回の第4打席で放った本塁打は、ポストシーズンの本塁打数で球団歴代2位となる一発となった。

大谷にとってWS初アーチは、ポストシーズン6本目となり、1978年のデイビー・ロープスを記録を抜き去り球団歴代2位となった。MLB公式スタッツも公式X（旧ツイッター）で「ショウヘイ・オオタニの同年ポストシーズン6本塁打は、2020年に8本をマークしたコーリー・シーガー内野手に次いで、ドジャース球団史上2位の記録だ」と取り上げた。

9点を奪われた直後に迎えた7回1死一塁、右腕フィッシャーの低めのカーブを捉えた大谷の打球は、トロントの夜空に舞い上がり右翼席に着弾。打球速度103.7マイル（約166.9キロ）、飛距離357フィート（約108.8メートル）、角度41度の滞空時間の長い豪快アーチとなった。

記録を知ったファンは「さすが大谷さん」「ん、なんですって？」「信じられない才能」「スーパー・スタッツマン」「ありとあらゆる記録を打ち破っている」「大舞台に強い男」とSNSで反応。チームは敗れたが、WSでも続く大谷の活躍を称えていた。（Full-Count編集部）