天才子役としてデビューから42年。変わらない若々しさから「奇跡の40代」と絶賛されている女優の安達祐実（44）。前夫との離婚から2年、NEWSポストセブンの取材で新恋人と交際していることがわかった。

シングルマザーとして長男を育てる安達は、自宅で新たなパートナーと半同棲状態にあった──。

映画にドラマ出演、アパレルブランドをプロデュースするなど、多忙な日々を送る安達のインスタグラムは、笑顔の写真で溢れている。それは、満たされ、充実な毎日を送っているからなのかもしれない。テレビ局関係者が語る。

「安達さんはNHK局員のAさんと付き合っています。これまで2度の離婚を経験している彼女は、交際していた黒田アーサーさん（64）、『スピードワゴン』の井戸田潤さん（52）、写真家の桑島智輝さん（46）など、年上の男性と交際することが多かった。今のカレは同年代で気が合い、思ったことを気軽に話せる関係のようです」

安達はそんなA氏を連日、NHKに送迎しているのだという。

「仕事と育児で忙しい彼女が自らハンドルを握るなんて、よほどA氏に惹かれているのでしょう。安達さんに送迎をお願いするAさんも、彼女と片時も離れたくないのかもしれません」（同前）

国民的女優が勤務先まで送迎するA氏とはどのような人物なのだろうか。NHK関係者が語る。

「Aさんは制作会社を経てNHKに入局し、音楽番組やドキュメンタリー、バラエティーなど多くの看板番組に携わっていました。仕事ぶりについても局内で評価が高く、ノリに乗っている茶髪クリエイターの1人です。また、Aさんは音楽好きで、若かりしころはクラブで働いていたこともあるそうです」

安達とA氏の出会いについては、

「仕事がら多くの芸能人と仕事をすることの多いAさんですが、近年はAさんが手掛けた番組に安達さんが出演しています。前夫の桑島さんとも写真集の撮影を重ねて恋愛関係に発展した過去があり、Aさんとも仕事を機に距離を縮めていったのでしょう」（同前）

女優一筋で生きてきた安達は、新たなパートナーとともに充実した日々を送る。