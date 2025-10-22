¡Ú´ÝµµÀ½ÌÍ¡Û¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÏ¸µ¤¦¤É¤ó¤Ï²¿¡© Á´¹ñ47¼ï¤Î¤¦¤É¤ó¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47
¡¡Å¹ÊÞ¤´¤È¤ËÊ´¤«¤é¼«²ÈÀ½¤¦¤É¤ó¤òºî¤ë¡Ø´ÝµµÀ½ÌÍ¡Ù¡£
¡¡2025Ç¯10·î21Æü¤«¤é¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç³ÆÃÏ¤Î¿©Ê¸²½¤ä¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÃÏ°è¸ÂÄê¤¦¤É¤ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡¡ÌÍ¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¡Ö¼ê¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¦¤É¤ó ¡ß 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡×¤Ç¤É¤ó¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÁáÂ®¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÅìµþ¡Û¹¾¸ÍÈ¯¾Í¡È¤Í¤®¤ÞÆé¡É¤¬¤¦¤É¤ó¤ËÊÑ¿È¡ª¡©¡ÖÄÒ¤±¤Þ¤°¤íÅ·¤È¾Æ¤¤Í¤®¤Î¤Í¤®¤Þ¤¦¤É¤ó¡×
ÅìµþÅÔ¡§ÄÒ¤±¤Þ¤°¤íÅ·¤È¾Æ¤¤Í¤®¤Î¤Í¤®¤Þ¤¦¤É¤ó
¡¡ÅìµþÅÔ¤Î¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢¤Í¤®¤ÞÆé¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆÀ¤¿¡ÖÄÒ¤±¤Þ¤°¤íÅ·¤È¾Æ¤¤Í¤®¤Î¤Í¤®¤Þ¤¦¤É¤ó¡×¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ï¡Ö¤Þ¤°¤í¡×¤È¡Ö¤Í¤®¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÀäÌ¯¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¤Í¤®¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¡¢¾ßÌýÄÒ¤±¤Î¤Þ¤°¤íÅ·¤¬ÁêÀÈ´·²¡ª¡¡¤Í¤®¤Î´Å¤ß¤È¡¢¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÙ¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿½ÕµÆ¤È¥¨¥Î¥¤ÎÅ·¤×¤é¤â¡¢´ØÅì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ»¤¤¤á¤Î½Ð½Á¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤Ï¤Õ¤Ï¤Õ¤ÈÇ®¤¤Åòµ¤¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìµ¤¤Ë¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚµþÅÔ¡Û¹õÀù¤ê¼·Ì£¹á¤ë °á³Þ¡Ê¤¤Ì¤¬¤µ¡ËÉ÷¤¢¤ó¤À¤¯¤¦¤É¤ó
µþÅÔÉÜ¡§¹õÀù¤ê¼·Ì£¹á¤ë °á³Þ¡Ê¤¤Ì¤¬¤µ¡ËÉ÷¤¢¤ó¤À¤¯¤¦¤É¤ó
¡¡Ç®¡¹¤Î¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ¤Î¡Ö¹õÀù¤ê¼·Ì£¹á¤ë °á³Þ¡Ê¤¤Ì¤¬¤µ¡ËÉ÷¤¢¤ó¤À¤¯¤¦¤É¤ó¡×¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢µþÀ¸óÏ¤ä¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¶å¾ò¤Í¤®¡¢ÌýÍÈ¤²¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬²Ú¤ä¤«¡£¤¦¤É¤ó¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¢¤ó¤«¤±¤Ï¡¢»×¤ï¤º¹¢¤¬¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÍ¥¤·¤¤¤ª½Ð½Á¤È¶ñºà¤Î»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸ýÊ¡¡ª
¡¡µþÅÔ¤ÎÌÍ¿¦¿Í¤Ç¤¢¤ëÃ£ÉÙ ÎÉÏÂ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ò¥á¥Ë¥åー¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¡Ø¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¡Ù¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇËþÂ¤Ç¤¤ë¡Ö¤¢¤ó¤«¤±¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¡£¡Ö¥Ùー¥¹¤Ï¤Ö¤Ã¤«¤±¤Î½Ð½Á¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸óÏ¤ä¤ªÍÈ¤²¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿©´¶¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤âºÌ¤êË¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Þ´¶¤Ç´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤é¡Ö¤ª¤í¤·¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤ß¤¾¤ì¤¢¤ó¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¹¤À¤Á¡×¤ò¥¥å¥Ã¤È¹Ê¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹Í°Æ¤·¤¿ÌÍ¿¦¿Í¤¬¸ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
º¸¤«¤é¡¢Ã¨ÀÐ ¸ÝÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢Ã£ÉÙ ÎÉÏÂ¤µ¤ó¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¡¢µµ²¬ ¹É´õ¤µ¤ó¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë
¡¡ÀéÍÕ½Ð¿È¤ÎÌÍ¿¦¿Í¡¦Ã¨ÀÐ ¸ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼Â²È¤¬³¤ÂÝ²°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÄ¬´³¼í¤ê¤âÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³¤ÂÝ¤È¤¢¤µ¤ê¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Ë¤â¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢Ä¹Ìî¸©¤Îµµ²¬ ¹É´õ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ¹Ìî¸©¤Ë¥¥Î¥³¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á³øÍÈ¤²¤¦¤É¤ó47¡×¤Ç¤â¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢ÌîÂôºÚ¤È°ÂÆÞÌî¤Î¥ï¥µ¥Ó¤ò¸ú¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢²Ö³ï¤È³¤ÂÝ¤òÆþ¤ì¤Æ¸«±É¤¨ÎÉ¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥Ä¥ó¤È¿É¤¤°ÂÆÞÌî¤ï¤µ¤ÓÄÒ¤±¤È¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿ÌîÂôºÚ¤È¤í¤í¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
[¿©³Úweb]
¡¡47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢¤º¤é¤ê¤ÈÂ·¤¦¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×¡£ºòÇ¯¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¶¯¼Ô¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥åー¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª ³§¤µ¤ó¤â¤ª¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡ý²ÃÆ£Êþ»Ò¡Ë
¡üDATA
´ë²èÌ¾¡§ ¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
https://jp.marugame.com/campaign/wagamachiudon/