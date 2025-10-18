AIÁê¾ì¤Ç³ô²ÁÊÑËÆ¤ÎÁ°Ìë¡¢¡ÖÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¡×´ØÏ¢¡¦Âç²½¤±¤Î·ÏÉè6ÌÃÊÁ ¡ã³ôÃµ¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¡ä
―À¤³¦¾å°Ì¤Î¼ÂÎÏ³ô¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡¢È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¥»¥¯¥¿ー¤ÏÅê»ñÌ¯Ì£È´·²¤Î¤ªÊõ³ô¤¬ËþºÜ―
¡¡À¤³¦Åª¤Ê À¸À®AI»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤ËÊÆ¹ñ¤ò´ðÅÀ¤È¤¹¤ëAIÁê¾ì¤ÎÂçÄ¬Î®¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー ¤ÎÁýÀß¥é¥Ã¥·¥å¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤â¤³¤ì¤ò¥Æー¥Þ¤ËÅê»ñ¥Þ¥Íー¤Î¹¶Àª¤¬°ìÃÊ¤ÈÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëAI¥µー¥Ðー¤¬¡¢ÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤¬À½Â¤¤¹¤ëGPU¤òÉ®Æ¬¤ËAIÈ¾Æ³ÂÎ¤ò·ß¤Î¤è¤¦¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ò¼çÍ×¸ÜµÒ¤È¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¸¡ººÁõÃÖÂç¼ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È <6857> [Åì¾Ú£Ð]¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¤ÎAIÁ´À¹»þÂå¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÍí¤à´ë¶È·²¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾¦µ¡¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë³ô²Á¤òÌöÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÀ¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇúÁý¤¹¤ëºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î¥Ëー¥º
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬È¾Æ³ÂÎ¤Î¼ûÍ×Àè¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÏÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£À¸À®AI¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ä¡¢º£¸åÉáµÚ²ÃÂ®¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°±¿Å¾Ê¬Ìî¤Ç»È¤ï¤ì¤ëºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤é¤¬¸£°ú¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢º£¤«¤é5Ç¯¸å¤Î2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1Ãû¥É¥ë¡ÊÌó150Ãû±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¤½¤Î³èÌö¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï2¼¡¸µ¤ÎÀ¤³¦¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤Ï3¼¡¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ÇÊªÍýÅª¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë»þÂå¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È ¤Ê¤É¼¡À¤Âå¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Ê¬Ìî¤ËAI¤Î¡ÈÆ¬Ç¾¡É¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤ÎÎò»Ë¤Î¥Úー¥¸¤¬¤á¤¯¤é¤ì¤ë»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£10·î8Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥× <9984> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¥¹¥¤¥¹¤ÎÂç¼ê½ÅÅÅ¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëABB¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»ö¶È¤ò¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÁí³ÛÌó8000²¯±ß¤ÇÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ü¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤¬È¾Æ³ÂÎ¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤ê½Ð¤¹
¡¡¤³¤Î»þ¡¢Â¹ÀµµÁ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤Ï¼¡¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡ÖASI¡Ê¿Í¹©Ä¶ÃÎÇ½¡Ë¤È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯²è´üÅª¤Ê¿Ê²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤Ï±ÑÈ¾Æ³ÂÎÀß·×Âç¼ê¥¢ー¥à¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¤ò»±²¼¤ËÃÖ¤¯¤¬¡¢Â¹»á¤ÏASI¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë4¤Ä¤Î¹àÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢ÅÅÎÏ¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î4Ê¬Ìî¤Ø·Ð±Ä»ñ¸»¤ò½¸ÃæÅª¤ËÅê²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ ¤Ï»º¶È¤Î¥³¥á¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤ì¤«¤éËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ëAIÁ´À¹»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤³¤³¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡È´°À®ÉÊ¡É¤Ð¤«¤ê¤¬¥¤¥áー¥¸¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤È¾Æ³ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¸¶ÎÁ¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤òºî¤ê½Ð¤¹²áÄø¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëºàÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤âÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¼ý±×À®Ä¹¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£È¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤ÏÊÆ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÂç¼ê¤ËÁ´¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¤äÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤È¤¤¤¦ÈÏáÆ¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¸ÄÊÌ´ë¶È¤Ç¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¥áー¥«ー¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡üÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ¥áー¥«ー¤«¤é¥Ë¥åー¥¹¥¿ーÇÚ½Ð¤Ø
¡¡AI´ØÏ¢Áê¾ì¤Ï¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµð³Û¤ÎÅê»ñ¤¬¾¦¶ÈÅª¤Ê¸«ÃÏ¤Ç¤½¤Î¸å²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¥Ð¥Ö¥ëÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯10Ç¯°Ê¾å¤ÏÀè¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£AI»Ô¾ì¤Ø¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤òÈ¾Æ³ÂÎ¤¬Àê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¡¢Â¤â¤È¤ÇAIÈ¾Æ³ÂÎ¤ËÍÑ¤¤¤ëÀèÃ¼¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¤äÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¶Ë¤á¤Æ²¢À¹¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£AI¥µー¥Ðー¤Ê¤É¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ÏºÇÀèÃ¼¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢¤½¤ÎÃ±²Á¤â¥ì¥¬¥·ーÈ¾Æ³ÂÎ¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢È¾Æ³ÂÎ»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ³ÈÂç¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´û¤ËÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Êー¤ËAI´ØÏ¢¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ»þ²ÁÁí³Û¤òËÄÄ¥¤µ¤»¤ëÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ë¥åー¥¹¥¿ー¤¬½ÐÈÖ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£AI¤Î²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ê¿Ê²½¤Ï¡¢AIÈ¾Æ³ÂÎ¼þÊÕ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¶¯ÎÏ¤ÊÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤Ç¹â¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢Âç²½¤±¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÊÆÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤È¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¤¤¡£º£²ó¤Î¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¶¯¤ß¤È¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë´ë¶È·²¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³ô²ÁÅª¤Ë¤âÉ¾²Áµ¡±¿¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê6ÌÃÊÁ¤ò¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¡£
¡ü¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à°î¤ì¤ëÈ¾Æ³ÂÎºàÎÁ³ôÁª¤ê¤¹¤°¤ê6Áª
¡ý¥Õ¥¸¥ß¥¤¥ó¥³ー¥Ý¥ìー¥Æ¥Ã¥É <5384> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡¥Õ¥¸¥ß¥¤¥ó¥³¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¸¦ËáºÞ¤Ç¤¢¤ëCMP¤ÎÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¡£Çä¾å¹â¤Î8³ä¶á¤¯¤ò³¤³°¤Ç¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¹â¤¤¾¦ÉÊ¶¥ÁèÎÏ¤Ç¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎºÂ¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢¼ûÍ×¤¬¸£°ú¤·ÀèÃ¼¥í¥¸¥Ã¥¯È¾Æ³ÂÎ¸þ¤±¤¬¹¥Ä´¡£¤Þ¤¿¡¢AI¥µー¥Ðー¤Ï¹âÂ®¡¦ÂçÍÆÎÌ¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¤¬É¬Í×¤Çµ²±ÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ëSSD¤Î¼ûÍ×¤¬ÁýÀª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿NAND·¿¥á¥â¥êーÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÈÀÓ¤Ï25Ç¯3·î´ü¤Ë±Ä¶È43¡óÁý±×¤ÈµÞ²óÉü¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Â³¤¯26Ç¯3·î´ü¤âÁ°´üÈæ3¡óÁý¤Î121²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¤¬¡¢²ñ¼ÒÂ¦Í½ÁÛ¤«¤é¾å¿¶¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£¹¹¤Ë27Ç¯3·î´ü¤Ï4´ü¤Ö¤ê¤Î²áµîºÇ¹âÍø±×¹¹¿·¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤À¡£ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤â3¡óÁ°¸å¤¢¤ê¡¢ÇÛÅöÀ¸þ55¡óÌÜÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¯º£¸å¤ÎÁýÇÛÍ¾ÃÏ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥óÌÌ¤Ç¤âÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡³ô²Á¤Ï10·î9Æü¤Ë2454±ß¤ÎÇ¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¸å¤ÏÄ´À°¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ´üÅª¤Ë²¼ÃÍÀÚ¤ê¾å¤²ÇÈÆ°¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ºòÇ¯3·î¤Ë¤Ä¤±¤¿¾å¾ìÍè¹âÃÍ3940±ß¤«¤é»þ²Á¤Ï4³ä¤â¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢¾åÃÍÄÉ¤¤Í¾ÎÏ¤Ï½½Ê¬¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÅöÌÌ¤Ï2000±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é3000±ßÂçÂæ²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹Æ°¤¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡ý¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <4004> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¤ÏÁí¹ç²½³Ø¥áー¥«ーÂç¼ê¤À¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤¬¼ý±×¼çÎÏ¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¹©Äø¤Ç¤Ï¹â½ãÅÙ¥¬¥¹¤äCMP¥¹¥é¥êー¡¢¸å¹©ÄøºàÎÁ¤Ç¤ÏÉõ»ß¥Õ¥£¥ë¥à¤ä¥À¥¤¥·¥ó¥°¥Æー¥×¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏËÌÀî¿Ê¡¦µþÅÔÂç³ØÆÃÊÌ¶µ¼ø¤Î¥Îー¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤Ë´ØÏ¢¤·¡Ö¶âÂ°Íµ¡¹½Â¤ÂÎ¡ÊMOF¡Ë¡×¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Æ±¼Ò¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡£MOF¤ÏÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬Î¥¤äÃùÂ¢¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¼ê¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤¬ÊÆ¥ªー¥×¥óAI¤È¥á¥â¥êーÊ¬Ìî¤ÇÄó·È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ¸À®AIÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¹¤¬¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤¬³ô²Á¤Î»É·ãºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÈÀÓ¤Ï25Ç¯12·î´ü¤ÏÁý¼ý¸«¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é±Ä¶ÈÍø±×¤Ï490²¯±ß¤ÈÁ°´üÈæ4³ä¶¯¤Î¸º±×¤ò¸«¹þ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢26Ç¯12·î´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2¥±¥¿À®Ä¹¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤¹¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£
¡¡³ô²Á¤Ï4·î°Ê¹ß²¼ÃÍÀÚ¤ê¾å¤²ÇÈÆ°¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÂç¸ý»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤Ç¾å¤²Â¤ò°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿¡£10·î9Æü¤Ë6174±ß¤ÎÇ¯½éÍè¹âÃÍ¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¸å¤Ï¤ä¤äÌá¤êÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Çä¤êÊª¤ò¤³¤Ê¤·ÁáÈÕÀÚ¤êÊÖ¤·¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£6000±ßÂæ¤ÇÁ²¼¡¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤ëÆ°¤¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡ýÅìµþ±þ²½¹©¶È <4186> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡Åì±þ²½¤Ï¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¤ÇÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¡£¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¤ÏÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ç²óÏ©¤Î·Á¾õ¤ò´ðÈÄ¤ËÅ¾¼Ì¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ëºàÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹ÎÎ°è¤È¤·¤ÆÄ¶ÈùºÙ¤Ê²óÏ©¥Ñ¥¿ー¥ó·ÁÀ®¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëEUV¡Ê¶ËÃ¼»ç³°Àþ¡ËÏª¸÷ÁõÃÖ¸þ¤±¤Î¼ûÍ×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤ÏÈùºÙ²½¤ËÉ¬Í×¤ÊArFÍÑ¤äKrFÍÑ¤Î¤Û¤«¡¢EUVÍÑ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥ì¥¸¥¹¥È¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ëÅÀ¤ÇÍ¥°ÌÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£AIÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤ËEUVÍÑ¤¬²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¹â¿å½à¤Î¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢25Ç¯12·î´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Ï´ü½éÍ½ÁÛ¤òÁý³Û¡¢Á°´üÈæ21¡óÁý¤Î400²¯±ß¤ÈÏ¢Â³²áµîºÇ¹â¹¹¿·¤ò¸«¹þ¤à¡£¹¹¤Ë°ìÃÊ¤È¾å¿¶¤ì¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¶¯¤¤¡£26Ç¯12·î´ü¤â2¥±¥¿À®Ä¹¤¬Ç»¸ü¤À¡£
¡¡4·î°Ê¹ß¤Ï25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤ò¥µ¥Ýー¥È¥é¥¤¥ó¤È¤¹¤ë²¼ÃÍÀÚ¤ê¾å¤²ÇÈÆ°¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£10·î9Æü¤Ë5103±ß¤Î¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¸å¤Ï¾å¾º°ìÉþ¤È¤Ê¤ê¡¢»þ²Á¤Ï5000±ßÂæ¼êÁ°¤Ç¤Î¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ÈÀÓÌÌ¤Ë»à³Ñ¤Ï¤Ê¤¯ÌÜÀè25ÆüÀþÍí¤ß¤Ç¤ÎÍÙ¤ê¾ì·ÁÀ®¤ÏÇã¤¤¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤ÏÄã¿å½à¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼°¼ûµëÌÌ¤«¤é¤â¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£5100±ßÂæ¤«¤é¾å¤ÏÌá¤êÇä¤ê°µÎÏ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿ÀÄ¶õ·÷¤¬¹¤¬¤ë¡£
¡ý£Ó£Õ£Í£Ã£Ï <3436> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡£Ó£Õ£Í£Ã£Ï¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥·¥ê¥³¥ó¥¦¥¨¥Ïー¤ÎÀì¶ÈÂç¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ¥·¥§¥¢¤Ï¿®±Û²½³Ø¹©¶È <4063> [Åì¾Ú£Ð]¤ÈÊÂ¤ÓÀ¤³¦¤ÇÁÐàú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë300¥ß¥ê¥¦¥¨¥Ïー¤Ê¤ÉÂç¸ý·Â¥¦¥¨¥Ïー¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢À¸À®AI»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¤Ê¤É¤ÇÂç¸ý·Â¥¦¥¨¥Ïー¤Î¼õÃí³ÈÂç¤¬Ãæ´üÅª¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£25Ç¯12·î´ü¤Ï±Ä¶ÈÂ»±×¤¬ÀÖ»ú¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Ï³ô²Á¤Ë¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¡£26Ç¯12·î´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü¤ÇÄì¤¬Æþ¤ê¡¢ÄÌ´ü¥Ùー¥¹¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸«ÄÌ¤·¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¼ý±×²óÉü¥È¥ì¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬»ÙÇÛÅª¤À¡£³ô¼°¼ûµëÌÌ¤Ç¤ÏÂß³ô»Ô¾ì·ÐÍ³¤Î¶õÇä¤ê¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤Ë¤è¤ë³ô²ÁÉâÍÈÎÏ¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡7·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤ÆÌó2¥«·î´Ö1200±ß¤ò¼´¤È¤¹¤ë¤â¤ß¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢9·îÃæ½Ü¤ò¶¤Ë°ìµ¤¤Ë¾åÊü¤ì¤¿¡£10·î6Æü¤Ë1768±ß¤ÎÇ¯½éÍè¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¸å¤Ï¤Ò¤È²¡¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»þ²Á¶áÊÕ¤ÏÂçÀª3ÃÊ¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÙ¤ê¾ì¤È¤ß¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£ÂÚÎ±½ÐÍè¹â¤ÎÂ¿¤¤1900～2100±ß¤Î¥¾ー¥ó¤òÈ´¤±¤ì¤ÐÃÍ±¿¤Ó¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£ºòÇ¯7·î¤Þ¤Ç¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹·÷¾å¸Â¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë2600±ßÂæ¤¬Ãæ´ü¾åÃÍÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡£
¡ýÂçºåÍµ¡²½³Ø¹©¶È <4187> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡ÂçÍµ¡¤ÏÆÈÎ©·Ï²½³Ø¥áー¥«ー¤Ç¡¢ÆÃ¼ì¥¢¥¯¥ê¥ë»À¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£²½À®ÉÊ¡¢ÅÅ»ÒºàÎÁ¡¢µ¡Ç½²½³ØÉÊ¤Î3ÉôÌç¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÎÏ¤ÎÅÅ»ÒºàÎÁÉôÌç¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥ì¥¸¥¹¥ÈÍÑ¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥â¥Î¥Þー¤Î³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¡¢È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë´¶¸÷ÀºàÎÁ¤ÇArF¥¨¥¥·¥Þ¥ìー¥¶ー¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥ì¥¸¥¹¥ÈÍÑ¸¶ÎÁ¤¬¡¢¹â¿å½à¤Î¼ûÍ×¤òÂª¤¨¶ÈÀÓ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ä¶È3³äÁý±×¤òÃ£À®¤·¤¿24Ç¯11·î´ü¤ËÂ³¤25Ç¯11·î´ü¤âÁ°´üÈæ9¡óÁý¤Î50²¯±ß¤ÈÁý±×´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Íè´ü°Ê¹ß¤ÏºÇÀèÃ¼¤ÎEUV¥ì¥¸¥¹¥È¸¶ÎÁ¤Î¼ûÍ×²óÉü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý±×¤Ø¤ÎÉâÍÈ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¹¹¤Ë³ô¼ç´Ô¸µ¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£15Ç¯11·î´ü¤«¤éËè´üÇÛÅö¤òÁý¤ä¤·¡¢º£´ü¤Þ¤Ç¤Ç11´üÏ¢Â³¤ÎÁýÇÛ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡³ô²Á¤Ï¥Þ¥É¤ò³«¤±¤ÆÇã¤ï¤ì¤¿7·î11Æü°Ê¹ß¤â°ì´Ó¤·¤¿²¼ÃÍÀÚ¤ê¾å¤²ÇÈÆ°¤ò·ÑÂ³¡¢Ç¯½éÍè¹âÃÍ·÷¤Ç¤Î´è¶¯Å¸³«¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬Â¤â¤È¤Ç²¡¤·ÌÜÇã¤¤¾ì¤òÄó¶¡¡£ºòÇ¯7·îÃæ½Ü¤Ë4200±ßÂæ¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢Ìá¤êÁê¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À5¹çÌÜ¤È¤¤¤¨¾åÃÍÍ¾ÃÏ¤ÏÂç¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤â¸Ï¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Ï3000±ßÂæ¸åÈ¾¤ò»Ø¸þ¤¹¤ëÆ°¤¤Ë¡£
¡ý´ØÅìÅÅ²½¹©¶È <4047> [Åì¾Ú£Ð]
¡¡´ØÅÅ²½¤Ï¥Õ¥ÃÁÇ·ÏÆÃ¼ì¥¬¥¹¤ÎÂç¼ê¤ÇÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÍÑ¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥¬¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¼ûÍ×¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÈùºÙ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿´Ä¶ÀÇ½¤â¹â¤¤¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¥¬¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖKSG―14¡×¤Ê¤É¤Î¿·À½ÉÊ¤¬º£¸å¼ý±×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£KSG―14¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±µ²±ÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ëSSD¤Ë»È¤ï¤ì¤ëNAND·¿¥á¥â¥êー¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¾¦µ¡¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <285A> [Åì¾Ú£Ð]¤Î3D―NAND·¿¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥êー¤Î¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥í¥»¥¹¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£26Ç¯3·î´ü±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°´üÈæ6¡ó¸º¤Î40²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¤¬¡¢27Ç¯3·î´ü¤ÏÂçÉýÁý±×Å¾´¹¤Î²ÄÇ½À¤¬Ç»¸ü¤À¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤Î¥¨¥Õ¥£¥Ã¥·¥â ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë ¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¤¬Æ±¼Ò¤ÎÂç³ô¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ð±Ä¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³ô²Á¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£
¡¡³ô²Á¤Ï8·î19Æü¤Ë¥Þ¥É³«¤±ÂçÍÛÀþ¤Ç¾åÊü¤ì¡¢¤½¤Î¸åÄ´À°¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¤â³ô²Á¿å½à¤ò¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£»þ²Á¤Ï4¥±¥¿ÂçÂæ¶áÊÕ¤Ç¤Î¤â¤ß¹ç¤¤¤À¤¬¡¢º£¸å¤ÏAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢¤ÎÆÃ¼û¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Æー¥ÞÀ¤âÆâÊñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤Ï¶¯µ¤¤ËÂÐ½è¤·¤ÆÊó¤ï¤ì¤è¤¦¡£ºòÇ¯12·î½é½Ü¤Î¹âÃÍ¿å½à¤Ç¤¢¤ë1130±ßÊ§¿¡¤«¤é°ìÃÊ¤Î¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹