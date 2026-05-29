29日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3454枚だった。うちプットの出来高が2911枚と、コールの543枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の307枚（1円安9円）。コールの出来高トップは7万1000円の69枚（410円高975円）だった。 コールプット 出来高前日比 価