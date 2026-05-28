28日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1188枚だった。うちプットの出来高が825枚と、コールの363枚を上回った。プットの出来高トップは6万3500円の137枚（650円高2385円）。コールの出来高トップは7万1000円の61枚（70円安565円）だった。 コールプット 出来高前日