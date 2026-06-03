「桃子です！」のあいさつでおなじみのフォロワー58.3万人超の人気TikToker・桃子が、6月3日（水）に自身のInstagramを更新。「桃子はこの度、つぶらな瞳と素敵な心を持ち合わせた方と結婚いたしました」と結婚を報告した。【写真】イケメン！桃子が結婚した韓国人の旦那■「様々な要因」で発表が遅れた幼い頃から子役として活動を行い、18歳でTikTokを始め、今日6月3日に23歳の誕生日を迎えた桃子が結婚を発表。数年前から