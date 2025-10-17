真釣ちゃんねるが明かす「まるで別魚！ガリガリ雷魚の21日目変貌」驚きの回復劇
YouTubeチャンネル『真釣ちゃんねる』が公開した動画「ガリガリのライギョ水槽引越し。初日と比較してみる。【やせすぎ雷魚21日目】」では、異常に痩せてしまった雷魚の経過とその後の変化が初公開された。発言者の真釣ちゃんねる（YouTubeクリエイター）は、21日間にわたる飼育観察の集大成として、雷魚の回復の様子を丁寧に語っている。
動画の冒頭で真釣ちゃんねるは、「こんなにガリガリだった姿が、まるで別の魚みたいになってる」と、初日と21日目を並べてその大きな変化を強調。水槽の引越し直後には「正直、この状態から回復できるか不安だった」と不安を吐露していたが、着実なケアにより「餌食いも明らかによくなった」「ヒレの裂け目も塞がってきている」といった小さな変化も観察されたという。
視聴者からも「どのくらいでここまで回復したのか知りたい」「雷魚の復活力に驚いた」と反響が集まり、真釣ちゃんねる自身も「魚の生命力をあなどっちゃいけないですね」とポジティブな見解を述べている。
動画の終盤では、「この調子なら近いうちに完全な体型まで戻れる気がする。21日間、見守ってよかった」と笑顔で語り、今後の成長を見守る姿勢を強調して締めくくった。
