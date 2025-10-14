こういうの探してた！【しまむら】大人の相棒♡「楽ちんアイテム」

シックやクラシカルなテイストがトレンドの今、たまには肩の力を向いたゆるっとスタイルで過ごしたい時も。そんな気分の人におすすめなのが、【しまむら】の「楽ちんアイテム」。今回は、楽に着られておしゃれ見えも狙えるパンツとワンピースをピックアップしました。秋らしいカラーや美しいシルエットで、プチプラながらコーデの主役になりそう。オンにもオフにも使いやすいデザインなので、ぜひワードローブに迎えて。

ウエストゴムで楽ちん！ きれいめイージーパンツ

【しまむら】「ツイルイージーパンツ」\1,639（税込）

しまむら好きのインフルエンサー@_rico.coco__gukさんが、「とにかく着心地がよくて」と絶賛しているイージーパンツ。ウエストゴムでリラックス感がありながら、立体感のある織りとストンと落ちるシルエットできれい見えが狙えそう。ボリュームのあるスウェットやセーターとも好相性で、秋冬コーデで大活躍する予感。

1枚で主役級の華やかさ

【しまむら】「SRボリュムソデ リブOP」\2,420（税込）

プチプラコーデを多数投稿しているインフルエンサーの@panko0821さんが「スッキリ体型カバーも叶う」と紹介しているのが、このワンピース。裾にかけて広がるAラインシルエットが美しく、フェミニンなムードが漂います。ボディラインを拾いにくいため、サマ見えしながら楽に過ごせそうなのが嬉しいポイント。シンプルなデザインなので、ジャケットやベストとのレイヤードスタイルも楽しめそう。

