こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。今回は、ドラッグストアの「マツキヨ」で買える今っぽ顔になれるコスメをご紹介します。筆者もたくさん愛用しているアイテムだけ選んだので、ぜひ最後までご覧くださいね♡【詳細】他の記事はこちらうるちゅるな今っぽまつげに♡エテュセ マスカラ エクストラロング 01 ちゅるんブラック 1,980円（税込）ちゅるんとした束感のある今っぽいまつげを作れるマスカラ。」少し透け感