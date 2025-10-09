三谷幸喜ドラマ考察系YouTuber・トケルが衝撃分析「Netflix意識の構成だったとは…」 “もし楽”第2話を徹底検証
フジテレビ系列で放送中のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう？』（通称“もし楽”）第2話を受け、三谷幸喜ドラマ考察系YouTuber・トケル氏が自身のチャンネルで考察動画を公開した。
トケル氏は、まず第2話までの振り返りを丹念に解説。「二階堂ふみさんやほいけいこさんがダンサーとして舞台に立つ姿は、なかなか見られないですよね」「久米が奪われたシェイクスピア全集をあっさり取り返したのは意外だった」と独自の目線でシーンのポイントを押さえる。また、劇中の人間関係や、久米が新たに劇場を乗っ取る考えを持っている可能性、蓬莱との会話において「僕が本当にやりたかったことを見せてやる」と久米が宣言した場面など、主要キャラクターたちの動向を的確に分析した。
さらに、トケル氏はドラマ全体の狙いについても鋭く指摘。「地上波のテレビドラマは、大河ドラマや朝ドラのような習慣視聴が少ないため、1話で面白さが伝わらないと2話以降は見られない傾向がある。でも『もし楽』は、なぜかそのセオリーから外れている」と語り、「Netflixのような一気見前提のドラマであれば納得だが、地上波向きドラマとしては違和感がある」と本作の“媒体ミスマッチ”の可能性を感じたという。
「これだけたくさんの出演者が登場してるし、後半にかけて関係性の描写や物語の膨らみには期待も持てる」としつつ、「通常の民放ドラマよりNetflix中心で作られているなら、それはそれで凄い戦略だ」と冷静に分析。また、「まだ僕が好きな三谷作品ではないが、この後面白くなることを期待してます」と今後への期待もにじませた。
動画の締めでは、「ぜひ皆さんも率直な意見をお寄せください」とコメント参加やチャンネル登録、動画への高評価を呼びかけて終了した。
