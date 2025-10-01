この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【工場転職】面接官が絶対に教えない！工場勤務の“ヤバい落とし穴”7選――。転職サポートの専門家として知られるケンシロウさんが、自身のYouTubeチャンネルで工場求人の“裏側“について警鐘を鳴らした。



動画の冒頭でケンシロウさんは「リスクを知らずに工場で仕事してしまうと、とんでもない地獄になります」と断言。多くの求人で「高収入・未経験OK」などメリットばかりが強調されている現状について「いいことしか書かれてない求人、要注意ですね」と真っ向から注意を喚起した。その理由として、「企業や面接官は、デメリットになり得ることをあえて言わない」と指摘し、「甘く見てしまうと、話が違う、人間関係が最悪、短期離職につながるリスクがある」と語っている。



番組では、工場勤務を希望する人が知るべき“7つの落とし穴”を紹介。その内容は以下の通りだ。



1. 人間関係が完全に運任せ：「工場勤務は限られた同僚と毎日顔を合わせるため、苦手なタイプがいると長期間しんどくなる。人を選べないので職場の雰囲気が本当に重要」と述べ、「コミュニケーション能力でカバーできる部分もあるが、やっぱり苦手な人は苦手」としている。

2. 配属ガチャの恐怖：「大手になるほど部署が無数。正社員でも配属は選べず、キツい部署へ回されることも。慣れるしか道はありません」と、配属先が人生を左右する“ガチャ要素”だと明かした。

3. 夜勤・交代勤務で健康リスク：「夜勤や交代制は、生活リズムが乱れ自律神経やホルモンバランスを崩しやすい。『夜勤きついです』とドロップアウトする人も。自分の体質や生活リズムを事前に見極めるべき」とアドバイスする。

4. 単純作業は想像以上に辛い：「最初は覚えることが多く退屈しないが、慣れてくると同じ作業の繰り返しに飽きて苦痛を感じる」とし、向き・不向きが分かれるポイントだと説明。

5. 休日出勤は断りづらい空気：「生産状況によっては休日出勤を余儀なくされる。希望者を募るが、断りにくい雰囲気がある」と、自身も「誰かに迷惑をかけたくなくて、なかなか断れなかった」と実体験を明かす。ただ「出た分の残業代はつくので、稼ぎたい人には良い面も」と補足した。

6. 勤務中にトイレへ行きづらい：「ラインを止めると職場全体に迷惑がかかるため、トイレも気軽に行けず我慢する人が多い」と“職場あるある”を披露。「呼び出す時の音が鳴り響く」と独特のストレスを語った。

7. 工場の寮は清潔さガチャ：「家賃節約にはなるものの、『ゴキブリが出る』『虫の死骸が落ちている』など、当たり外れが激しい。ファーストインプレッションが悪い部屋に当たることも」と体験談も交えつつ忠告している。



動画の締めでは「これら7つのリスクを知り、自分がどこまで許容できるか判断してほしい。単純作業や量が苦手じゃなければ、大した問題でもないかもしれない」と工場勤務志望者へのエール。「転職相談は無料なので、詳しく知りたい人は気軽に相談してください」と呼びかけ、「また次回の動画でお会いしましょう！」と明るく結んだ。