風邪やストレス…胃と腸の不調時におすすめの漢方薬とは【眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話】

胃と腸の不調におすすめの漢方薬

胃や腸の不調に用いる漢方薬はさまざまですが、ここでは胃と腸の状態や症状別に代表的なものを紹介します。実際には体質や気質なども加味して処方します。

胃と腸が冷えている、下痢が続く人

薬用人参を原料に用いた、胃腸全般の調子を整える漢方薬として知られています。とくに冷え性で胃腸が弱いことから、下痢や腹痛を起こしやすいタイプにはうってつけです。食欲のない高齢者にもよく使われます。

胃に熱をもっている人、ゲップや胸やけを起こしやすい人

主にストレスが引き起こす胃腸の不調に使われ、神経性胃炎などの症状改善に役立ちます。また、みぞおちのつかえ感、ゲップや胸やけが起きる逆流性食道炎の解消にも有効。口内炎の改善薬としても知られています。

加味逍遙散（かみしょうようさん）

産婦人科の三大漢方薬のひとつですが、神経性胃炎を患う人にもおすすめです。肝機能を高めて自律神経を整える、体内にたまった熱を冷ますなど、いくつかの作用をもつため、幅広く処方できる薬といえるでしょう。

水分不足で炎症を起こしやすい人や高齢者

体内の水分不足が胃の不調を引き起こすタイプに用いられます。この薬には体を潤す作用があるため、気道や食道の粘膜、内臓に潤いを与え、それによって胃の消化機能を高めます。効き目が弱く幅広い年齢層に使えます。

※高血圧や心臓病、腎臓病などの持病のある高齢者は医師の相談が必要です。

風邪が長引く、腹痛や吐き気を伴う胃腸炎に！

柴胡桂枝湯（さいこけいしとう）

こじらせた風邪が肝臓を弱らせ、その不調が胃腸にも連鎖したときに使われる薬です。発熱による悪寒や、腹痛や吐き気を伴う胃腸炎にも用いられます。普段から胃腸が弱く、たびたび腹痛に襲われる人にもおすすめです。

食べ過ぎグセがある人、暴飲暴食した後に

平胃酸（へいいさん）

消化不良を伴う胃もたれや吐き気、下痢などの症状に用いられます。ある程度体力があり、食べ過ぎる傾向にある人にぴったりな薬です。炎症を鎮める効用もあるので、急性と慢性を問わず胃炎の解消にも役立ちます。

食欲がない、胃痛が続く、吐き気、逆流性食道炎などに

六君子湯（りっくんしとう）

胃腸の弱さによって食欲がない、みぞおちがつかえる、疲れやすいなどの症状に悩む人におすすめ。胃腸の働きが弱く、小腸で消化物が滞りがちなタイプにもよく使われます。

