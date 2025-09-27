暑い夏が終わり、秋の行楽シーズン到来。お出かけ時の強い味方が、歩きやすくて足が疲れないスニーカー。ですが、歩いていると靴ヒモがほどけてきてイライラ…なんて経験はありませんか？ そんな悩みを解消してくれるのが、ダイソーの「靴紐のほどけ止め液」です。今回はESSEオンラインライターがお試し。その使い心地を語ります。

ダイソーで靴ヒモのストレスを解消する“液体”を発見！

この秋に紅葉狩りや果物狩り、旅行、スポーツなど、イベントの予定を計画している人もいらっしゃるのではないでしょうか。

靴ヒモがほどけると、結び直すためにしゃがまなくてはいけないのがちょっと面倒。しかも、それが人混みだったりすると、その場での結び直しが難しく、小さなストレスになりますよね…。

そこで今回注目したのは、ダイソーの靴用品コーナーで見つけた「靴紐のほどけ止め液」。靴ヒモに直接垂らして乾かすだけで、結び目を外れにくくしてくれる便利グッズなんです。

容量は10mLで、結び目1つにつき合計4滴垂らして使います。約30足分（お子さん用の靴で計算した場合）使えるらしいので、1足あたりだいたい3.7円計算！ スニーカーをよく履く人にはもちろん、あまり履くことがない人にとっても良心的な価格ですよね。

容器は目薬と似ているけれど…

さっそく容器からチェックしていきます。パッと見はまるで目薬みたい。

キャップをあけると先端が平らなノズル。逆さにしても液垂れしにくく、容器をごく軽く押すくらいの力加減で、1滴ずつポタポタと垂らすことができました。

液は透明で、よーくかぐと微かにアルコールが香ります。とはいっても顔から離れた足もとに使う商品なので、基本的ににおいはほぼ気になりません。

質感はサラッとしていて粘度が低く、乾いてくると糊のようにペトッとします。もし、液体が靴ヒモ以外の衣服などについた場合は、ティッシュのような吸水性のいいもので素早く叩くようにふき取ってください。

ほどけにくくするコツは、1時間しっかりと乾燥させること

ここからは、パッケージ裏面を参考に「靴紐のほどけ止め液」を使っていきます。使用方法はたったの3ステップでとっても簡単、本品以外に特別な道具は不要です。

ただし、「靴紐のほどけ止め液」は、スニーカーやランニングシューズ、ビジネスシューズ、お子さんの靴などに使用できますが、靴ヒモの種類によっては効果が出ないこともあるそうです。使い方をご紹介します。

●ステップ1：液体を垂らす

まずは、靴ヒモの結び目に「靴紐のほどけ止め液」を2滴垂らします。

ノズルの先端を結び目に近づけて、容器を優しく押すと、液がドバッと出なくて安心。液は素早くスーッと靴ヒモに吸い込まれていくので、量さえ加減できればまわりに広がってしまうことも少なそうです。

●ステップ2：結び目をきつく締める

蝶々結びの輪っかの部分を外側に向けてキュッと引っ張って、結び目をしっかり締めるイメージでやればOKです。

●ステップ3：さらに2滴たらして乾かす

最後に、結び目に「靴紐のほどけ止め液」をさらに2滴垂らしたら、約1時間乾燥させます。十分に乾かないと効力を発揮しないので、風とおしのいい場所でパリッと乾かすのがポイント！

透明な液は乾いても白くなったり、コーティングされたような不自然なツヤが出たりすることもなく、いつもどおりの結び目となんら変わりありません。黒い靴ヒモは付着物などが目立つので、自然な仕上がりにホッとしました。

結び目を触ると少し硬いけれど、ガチガチではありません。

試しに引っ張ってみると、いつもの靴ヒモと比べて緩みにくいのを実感！ これなら、簡単に結び目が外れることはなさそうです。ただし、強い力で引っ張るとほどけるし、靴ヒモが傷むこともあると思うので気をつけようと思います。

靴ヒモをほどきたいときは、固めた部分に水を少量含ませるとほぐしやすくなります。もし、靴ヒモをほどいた場合は、再度ステップ1〜3の手順を踏めばOK。雨などで濡れた場合、効果が弱まることがあります。

歩き回っても靴ヒモがほどけず快適！

筆者は、靴ヒモの結び目が固まっている状態で、スニーカーを脱いだり履いたりしても不便さ・窮屈さを感じることはなかったです。

美術鑑賞のあとに公園を散歩して丸1日歩き回って過ごしたときも、一度も靴ヒモがほどけることがなくて快適だったので、スニーカーを履く前の仕込みとしてリピートする予定です！

ほどいたあとの靴ヒモは、液をつけたところが少しカピカピしていますが、洗えば元どおり。気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください