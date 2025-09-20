ÄêÇ¯¸å¤Ë¡Ö¸Û¤ï¤ì¤ÆÆ¯¤¯¿Í¡×¤È¡ÖÆÈÎ©µ¯¶È¤¹¤ë¿Í¡×¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬ËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¡©
Æ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÄêÇ¯¡á°úÂà¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¹ß¡¢Ë¤«¤ËÊë¤é¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡Ø·î10Ëü±ß²Ô¤¤¤ÇË¤«¤ËÊë¤é¤¹ ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ºäËÜµ®»Ö»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£»Å»ö¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢½¢¶È¥Ç¡¼¥¿¤ÈÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤ËÉ³²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¦Ê¹¤¼ê¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡¢¾®Àî¾½»Ò¡Ë
ÄêÇ¯¸å¤ËÆÈÎ©µ¯¶È¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¥¢¥ê¤«
¡½¡½65ºÐ°Ê¹ß¤â²¿¤é¤«¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ëµ¯¶È¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºäËÜµ®»Ö»á¡Ê°Ê²¼¡¢ºäËÜ¡Ë¡§°ÊÁ°¤Îµ»ö¤Ç¤â½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢65ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤¿¿Í¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Ï¡Ö¸Û¤ï¤ì¤ëÆ¯¤Êý¡×¤ò¤ä¤á¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê»Å»ö¡×¤ò¤·¤ÆËþÂ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
µ¯¶È¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð°û¿©Å¹¤Ê¤É¼«Ê¬¤Î¤ªÅ¹¤ò¿·¤·¤¯¹½¤¨¤Æ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Êý¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤ÆÊÝ¸±±Ä¶È¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¿Í»ö´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ØÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¿¦¼ïÆâÌõ¡Ê60ºÐ°Ê¾å¡Ë¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÉÔÆ°»º±Ä¶È¤¬3.1Ëü¿Í¡¢ÊÝ¸±±Ä¶È¤¬2.2Ëü¿Í¡¢¤½¤ÎÂ¾±Ä¶È¿¦¤¬6.6Ëü¿Í¤È±Ä¶È·Ï¤Î¿¦¼ï¤ÎÊý¤ä¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦ÊÛÍý»Î¡¦»ÊË¡½ñ»Î¤¬4.2Ëü¿Í¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î¤¬2.3Ëü¿Í¤Ê¤É»Î¶È¤ÎÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÅÐÏ¿¤·¤ÆÆ¯¤¯
ºäËÜ¡§¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆ¯¤¯Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¼«±Ä¶È¤Î¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÄÌ³ØÏ©¤ò¸«¼é¤ë¸òÄÌ»ØÆ³°÷¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ª»Å»ö¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤Á¤Î¶á½ê¤Î¾®³Ø¹»¤âÅÐ²¼¹»»þ¤Ë´ú¤ò¿¶¤Ã¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤äÆ¯¤Êý¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒËÜ½ñ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯²ñ¼Ò°÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Êý¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡á²ñ¼Ò¤Ë¸Û¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ï¼«±Ä¶È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤â¤¼¤Ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄêÇ¯¸å¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ÇÆ¯¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¡½¡½ÄêÇ¯¸å¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºäËÜ¡§¤Þ¤º¡¢¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÌ¿Îá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¯¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ï»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤âÆ¯¤Êý¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºäËÜ¡§°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤Î¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤º¡¢¼ã¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤ò¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»äÅªÇ¯¶â¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÏ·¸å¤ËË¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«±Ä¶È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ï·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ðËÜÅª¤ËÄê¼ýÆþ¤ÇÉÔ°ÂÄê¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëÆ¯¤Êý¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤ÏÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦Â¦¤Ç¤¹¤·¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤½¤ì¤Û¤É²Ô¤°É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï·î¤Ë10Ëü±ß¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯·î10Ëü±ß¤ò²Ô¤°¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Áí¹çÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡ØÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³Ø¹ñºÝ¡¦¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¸ø¶¦·ÐºÑÀì¹¶½¤Î»¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤Æ¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î´ë²èÎ©°Æ¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ç´±Ä£¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ö·ÐºÑºâÀ¯Çò½ñ¡×¤Î¼¹É®¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£¸¦µæÎÎ°è¤Ï¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÊ¬ÀÏ¡¢Ï«Æ¯·ÐºÑ¡¢ºâÀ¯¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ã¡£¶áÇ¯¤Ï¹âÎð´ü¤Î½¢Ï«¡¢ÄÂ¶â¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø·î10Ëü±ß²Ô¤¤¤ÇË¤«¤ËÊë¤é¤¹ ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¿Þ´Õ¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÄêÇ¯¸å¡Ö¾®¤µ¤Ê»Å»ö¡×¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñ¤òµß¤¦¡Ù¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ ¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤³¤È¡×¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£