「来年ももちろん、阿部監督で立て直してもらうということです」

巨人の山口寿一オーナー（68）が17日、都内のホテルで行われたオーナー会議後、阿部慎之助監督（46）の来季続投を明言した。今季は3年契約2年目だった。

2019年に現役を引退した阿部監督は、二軍監督、一軍ヘッド兼バッテリーコーチを経て、23年10月に一軍監督に就任。1年目の昨季は、前年の4位から4年ぶりのリーグ優勝に導いた。

しかし、今季は主砲・岡本和真（29）の故障による長期離脱や、エース戸郷翔征（25）の不振などもあり、65勝65敗3分けで3位と苦戦。阪神に16ゲームもの大差をつけられ、独走Vを許した。

一方、二軍は強かった。去る16日に2年ぶり29度目のイースタン・リーグ優勝。2位に11.5ゲーム差の圧勝で一軍とは対照的な結果だ。

今季、「供給」「調整」「育成」の3つをテーマに掲げた就任2年目の桑田真澄二軍監督（57）は、「トリプルミッションを常に頭に入れて、勝利を追いながら、育成もしっかり両輪を回していくということをやってきた」と胸を張った。

「阿部監督は来季V逸でお役御免ともっぱら」

さる巨人OBがこう言った。

「若手育成を一、二軍首脳陣に厳命していた球団上層部の間では、桑田二軍監督への評価がうなぎ上りだと聞きました。本人も次の監督に色気を見せている。阿部監督が来季もV逸すれば、3年契約の終了と同時にお役御免ともっぱらですから」

もっとも、次期監督候補にはOBの松井秀喜氏（51）が浮上している。

「ゴジラ松井監督誕生は球団の悲願です。最短で27年シーズンからという声がある一方、来年のWBCまで指揮を執る侍ジャパンの井端監督の後任を務めた後、満を持して巨人の監督になるとみる向きもある。そうなると“つなぎの監督”が必要。そこで『桑田監督』がソノ気になっているというわけです」

とは、前出のOBだ。

ところで巨人と言えば杉内投手チーフコーチの評判が芳しくない。選手に対する「過激な発言」が波紋を広げ、球団周辺では「選手を吊るし上げる前にやることがあるだろ」などという反発もあり、現場の空気はギスギスしているようだ。いったいどういうことか。いま、巨人の内部で何が起きているのか――。

