Amazonは、プライム会員限定のセール「プライム感謝祭」を、10月7日0時から10月10日23時59分まで、初の4日間にわたり開催する。さらに、「先行セール」も10月4日0時から10月6日23時59分までの3日間にわたり実施する。

「感謝いっぱいのお得をあなたに」をテーマに、大型家電・家具、日用品、食品、ビューティーなど幅広いカテゴリーから200万点以上の商品が特別価格となる。

Amazonデバイスもセールになる予定で、最新のKindle ColorsoftやFire TVシリーズなどが低価格に。50% OFFの商品もあるとのこと。

食品・飲料では、コカ・コーラ「やかんの麦茶」や伊藤園「ラベルレス 日本の水」など、食品・飲料がセールになり、30% OFFの人気商品もあるとのこと。家電では、Dysonのドライヤーやヒーター扇風機ファンなどがセール予定。

プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン＆大抽選会

期間中にキャンペーンにエントリーの上、対象期間に合計10,000円(税込)以上の購入と、ポイントアップ対象の買い物をすると、所定条件に応じたAmazonポイントが還元(ポイント期限・上限あり)。ポイントアップ対象のユーザーは、自動的に抽選会へ参加となり、100,000ポイント当選のチャンスもある。

エントリー期間は9月16日14時00分～10月10日23時59分。買い物対象期間は10月4日0時00分～10月10日23時59分。

プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン＆大抽選会詳細ページ

「プライムスタンプラリー」スタンプを集めて最大50,000ポイントが当たる

プライム感謝祭期間中プライム会員は、プライム対象商品の購入やPrime Video会員特典対象作品の視聴、初めてのモバイルアプリサインイン(対象のユーザーのみ) など、様々な条件を満たすことで最大5つのスタンプを集めることが可能。

5つすべてのスタンプを集めてプライム配送特典対象商品を2,000円(税込)以上注文すると、最大50,000ポイントの当選チャンスもある大抽選に参加できる。

エントリー期間は9月16日14時00分～10月10日23時59分、買い物対象期間は10月4日0時00分～10月10日23時59分。

プライムスタンプラリー詳細ページ

「プライム感謝祭先行セール」含む、期間限定のビッグチャンス、ポイントDEAL祭りも開催。通常以上の高ポイントが貯まるポイントDEAL商品を多数用意する。買い物対象期間は9月27日0時00分～10月10日23時59分。

ポイントDEAL祭り詳細ページ

新規アカウント連携者限定、プライム感謝祭の買い物でdポイント最大15%還元

キャンペーン期間中にキャンペーンにエントリーし、アカウント連携済みの状態で、対象期間中にはじめて購入したdポイント付与対象商品の買い物総額が、最大15%還元の対象になる(上限750ポイント、期間・用途限定)。

dポイント還元率は、通常会員はdポイント還元率10%、プライム会員はdポイント還元率15%。カートや注文確定画面の「獲得ポイント内訳」で獲得予定ポイントが確認できる。

エントリー期間は10月4日0時00分～10月10日23時59分、買い物対象期間は10月4日0時00分～10月10日23時59分。

dポイント最大15%還元詳細ページ