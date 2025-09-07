「毎週金曜に外食したい」と言い出した夫…妻の"嫌な予感"が的中【ママリ】

完ぺきだと思っていた夫の、裏の顔

見たことのない避妊具…。夫・タクミが不倫しているのは、どうやら確実のようです。先日の夫婦喧嘩で突然、夫が「毎週金曜に外食したい」と発言したのも、つじつまが合ってしまいます。





夫の不倫疑惑、ママ友に相談してだした答え

私は、震える声で、これまでの経緯を全てマリに打ち明けました。タクミの不可解な発言、車の備品、そして何より、彼が家庭では良い夫であること。マリは、私の話を真剣に、そして黙って聞いてくれました。全て話し終えると、彼女は私の手をそっと握り、まっすぐな目で私を見つめました。



「リコ、辛かったね。よく私に話してくれたね」



その言葉だけで、私は胸がいっぱいになりました。



「でもね、リコ。ほんとに不倫してるかどうか、はっきりさせるためにも、証拠集めは必要だよ」



マリの言葉に、私の心臓がドクンと鳴りました。



「人の旦那さんに悪いけど、不倫しながらいい夫を装ってるって、一番ズルい奴だよ。そんな状態で毎日一緒に過ごす方が、もっとつらくなると思う」



マリの言葉は、私の心を射抜きました。そう、このままモヤモヤを抱えて生きる方が、よっぽどつらい。証拠を集めて現実を見るのはつらいけれど、本当に不倫をしているなら、夫に私を苦しめた事実を知ってもらいたい。マリの言葉に背中を押され、私は、証拠を集めることを決意しました。怖くないと言ったら嘘になるけれど、このまま私が壊れてしまうより、夫の真実を暴きたいと思ったのです。

不倫の証拠を集める行為、ツラいですね。ですが、見て見ぬふりをして、夫婦生活を続けるほうが、しんどいと感じたリコは、意を決して真実を暴くことに。



さっそく、探偵事務所へ依頼をします。そして、例の金曜日。夫が外食する日を狙って、探偵に尾行してもらいます。すると…。

心臓はバクバク…探偵からの連絡を待つ妻

ついに、不倫の証拠をつかんだリコ。夫と話す覚悟を決めます。



家族を裏切る行為をした夫。絶対に、許すことはできません。このあと、リコは夫から「仕事と家庭のストレスで不倫した」と、とんでもない理由を聞かされ、離婚を決意。ところが、夫は離婚に応じません。また、リコも子どものことを考えると、離婚するのが正しいかどうか、迷います。



結局、2人は再構築の道を選びます。ただ、その際に誓約書を交わします。心から許すことは、まだまだできませんが、子どものために、前を向くと決めたリコ。とても強い女性の姿に、勇気をもらえる作品です。

※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）