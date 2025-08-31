この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberのトケルさんが、自身のチャンネルで動画「【良いこと悪いこと】ドラマ考察 出演俳優予想！プロフィールと写真から判別！ 放送局占拠 占拠シリーズと同じで顔を隠してる！」を公開し、日本テレビが2025年10月から土曜21時枠で放送予定の新ドラマ『良いこと悪いこと』について、出演俳優を大胆予想するとともにプロモーション手法などについても独自の見解を述べた。



トケルさんは、「確定情報ではないですが、主演は間宮祥太郎さんで、ストーンズの森本慎太郎さんも出演されるそうです」と冒頭で最新情報を整理。また、番組側が13人の出演俳優シルエットにヒントを添えて“誰が誰か当てる”クイズを展開していることに「日テレさんがこの秋に仕掛ける考察ドラマってことになりますね」と話し、「同窓会で集まった小学校の同級生が次々と不審死し、事件を止めようとする二人にも秘密が――」とストーリー概要を紹介した。



顔を隠す話題作りのプロモーションについては、「2025年夏ドラマで放送中の選挙シリーズと同じ手法。出演者の顔を隠すという方法で話題作りを行われているようです。でも、選挙シリーズの出演俳優宛ては難易度高すぎる」「見たことはあるけど名前がわからない俳優さん…当ててる人はご本人のファンの方なんですかね」と率直な疑問も口に。また「一部ではこのプロモーションのやり方自体が好きじゃないという声も上がっている」と別方向の反響も伝えた。



今回の出演者予想では、「可能性大」「中」「小」の三段階で考察を展開。「木村昴さんはドラえもん好きで体型からもジャイアンの声優っぽい」「郷力彩芽さんは幼少期の写真がインスタでの画像と一致」など“手がかり”に基づくコメントを重ねた。また、「知名度のある俳優さんが出る、その前提で僕の予想をお話していきますね」とも述べつつ、一部に「もしかしたらそれも空振りかもしれないですが」と慎重な視点も見せた。



さらに、「命を落とす役も多そうなので、出演シーンはかなり少なそう」「これだけの知名度の人が出演するのか、願望込みで選んだ13人」と語り、視聴者にも「私は違う人だと思ったというのをコメントで書き込んでいただけたら嬉しい」と参加を呼びかけた。



動画の締めでは「今後もこのチャンネルの動画が見つけやすくなります。チャンネル登録と通知設定、高評価ありがとうございます」と感謝を添え、他のドラマ考察動画にもぜひ立ち寄ってほしいと呼びかけていた。