¡Ö¥¹¥¿¡¼¼Ò°÷¤ÎË½Áö¡×¤òÊüÃÖ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê»à¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍýÍ³
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½ÐÀ¤¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4400¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö°ìÀ¸³èÌö¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¥á¥½¥Ã¥É¤ä»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
À®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤ò¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¡©
¡¡¥¹¥¿¡¼¼Ò°÷¤È¤Ï¡¢Çä¾å¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÈ´¤¤ó½Ð¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà¤é¤¬À®²Ì¤ò½Ð¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¼þ°Ï¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò·Ú»ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬¡ÖÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤·¤Æ¤½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃá½ø¤ÏÀÅ¤«¤Ë²õ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬Äã²¼¤¹¤ë
¡¡¥¹¥¿¡¼¼Ò°÷¤¬¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Â¾¤Î¼Ò°÷¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¥ë¡¼¥ë¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ËÉÔ¸øÊ¿´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¡Ö¤É¤¦¤»´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬Ì¢±ä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¡¼¼Ò°÷¤ÎË½Áö¤Ï¡ÖÊ¸²½¡×¤òÇË²õ¤¹¤ë
¡¡Í¥½¨¤Ê¼Ò°÷¤¬Ë½Áö¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¼Ò°÷¤Ï°à½Ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñµÄ¤Ç¤ÏÈ¯¸À¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êó¹ð¤äÁêÃÌ¤âÂÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¥à¥À¡×¤È¡¢ÁÈ¿¥Ê¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡À®²Ì¤è¤ê¤âÃá½ø¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¾ìÌÌ¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤Ï½ù¡¹¤Ëµ¡Ç½¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ë¤â¥ë¡¼¥ë¤ò²Ý¤¹
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÎã³°¤òÀß¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë¤ÏÁ´°÷¤ËÅù¤·¤¯Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½µ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÁÈ¿¥¤Ï·òÁ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4400¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×170ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£