¡ÖÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤ª¤é¤ººÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×Â©»ÒÁõ¤¦ÅÅÏÃ¤Ç510Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤¹¡¡80Âå½÷À¤¬º¾µ½Èï³²¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬»Ô¤Ë½»¤à80Âå¤Î½÷À¤¬¡¢Â©»Ò¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡ÖºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¶â¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢¸½¶â510Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°¡¢½÷À¤Î¼«Âð¤ËÂ©»Ò¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö³ô¤ÇÌÙ¤±¤¿¤¬ÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ê»ý¤Á¤Î¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤ÈÀ¼¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é½÷À¤ÏÏÃ¤ò¿®ÍÑ¤·¡¢¸½¶â510Ëü±ß¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Âð¤Î¶á¤¯¤Ë¸½¤ì¤¿ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ë¸½¶â¤ò¼êÅÏ¤·¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ï¡Ö¤½¤ÎÆü¡¢²È¤ËÌá¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤¬¿ÆÂ²¤ËÁêÃÌ¤·¡¢º¾µ½¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢½÷À¤Î¼«ÂðÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£