北海道・知床の羅臼岳で男性がクマに襲われ死亡した事故で、閉鎖されていた知床五湖の散策路が全面再開されました。



観光客が訪れる一方、利用者が途絶えたままの施設もあり、事故の影響が残っています。



列をなして遊歩道に入っていくのは、知床を訪れた観光客です。



（山本記者）「きょうから開放となった地上遊歩道に、多くの人が続々と入っていきます」



フィールドハウス前に集まった人たちのお目当ては、知床五湖の絶景です。





【クマへの対応】

知床はクマの生息地です。



知床財団ではＳＮＳなどを通じて、クマへの対応について注意喚起しています。



まずは、ごみを捨てずに持ち帰る。



知床でもポイ捨てなどマナー違反はクマを餌付けする要因となります。



当然のことながらエサを与えない。さらには近づかない。



そして、クマと遭遇してしまった際、ひと昔前は「荷物を置いて逃げる」ことが推奨されていましたが、クマが人と食べ物を関連づけて学習してしまうため、荷物を持ってゆっくりと立ち去ってください。



知床財団では、クマの生息地ではクマとの距離を保ちながら、餌付けにつながるような行動は絶対に避けるよう呼びかけています。