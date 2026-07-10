日本屈指のクマの出没件数になっているのが、ツキノワグマの被害が相次ぐ秋田県である。今年もクマの目撃情報や人身被害が相次いでいる状況にあり、地元メディア「秋田魁新報」では連日のようにクマに関するニュースが報じられている。【魅力満載】幻想的な「西馬音内盆踊り」に絶品の「西馬音内そば」…クマなく楽しみたい秋田県羽後町の名物さて、秋田県南部に位置する羽後町の町長・佐々木康寛氏によると、クマの出没件数が