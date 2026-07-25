日本全国で熊が出没し、多くの犠牲者が発生している。酷暑になれば熊もバテるかと思うのは大間違い。なかでも市街地に出没するクマ、いわゆる「アーバン熊（ベア）」が増えている──。【衝撃写真】「6発撃っても死なない」ハンターが仕留めた170cmのヒグマ「頭にホッチキス30針」クマに襲われた男性の生々しい傷跡7月23日夜には、宮城県仙台市・梅田川の河川敷に熊が出没。同地域周辺では最近熊の目撃が続いていることを受け