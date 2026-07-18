2026年7月17日、午後6時45分ごろ、更別村で有害鳥獣の捕獲活動をしていた40代の男性ハンターが、クマに襲われました。男性は両腕を噛まれるなどの重傷です。きょう午前4時から現場付近を捜索したところ、体長約1.1メートルの子グマの死がいが見つかり、状況から、男性を襲った個体と確認されたということです。これを受けて、更別村は18日午前に会見を開き、状況などを説明しました。・男性がクマに襲われたのは、以前