¡¡¾ëÉ°Íù¤ÈÈª²ê°é¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø½ª³è¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤¬¡¢10·î19Æü22»þ¤è¤êNHK BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸æÌÚËÜ¤¢¤«¤ê¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡Ù¡¢NHKÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥é¤Î²Öºé¤¯¤±¤â¤Î¤ß¤Á¡Ù¤Î¿å¶¶Ê¸Èþ¹¾¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡¤ª¿Í¹¥¤·¤ÇÎ®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢½¢¿¦³èÆ°¤â¶ìÀïÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Â®¿åæÆÂÀ¡Ê¾ëÉ°Íù¡Ë¤Ï¡¢¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬Á´¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£¤«¤ï¤¤¤¤Îø¿Í¡¦ÎÓÈþ²Ì¡ÊÈª²ê°é¡Ë¤Ï¤¢¤¤ìµ¤Ì£¡£¤±¤ì¤É¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ËÅ¾µ¡¤¬¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¸µµ¤¤Ê68ºÐ¤Î½÷À3¿Í¡á²Î»Ò¡ÊÃÝ²¼·Ê»Ò¡Ë¡¢¿ð·Ã¡¢¸ü»Ò¤¬½»¤à¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î»¨ÍÑ·¸¤Ë¡¢æÆÂÀ¤¬ºÎÍÑ¡£¿ÍÀ¸¤Î»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤È¤Î¥ëー¥à¥·¥§¥¢¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤È¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÎ·ÃÂÞ¡É¤Ë¡¢Èþ²Ì¤âæÆÂÀ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤¯¤ê¡£¤Þ¤µ¤ËÀÄ½Õ¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¥¥ó¥°¤ÊÀ¸³è¤Ë¡¢·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾É¤Î¹±»Ò¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤â¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦å«¤Ï¿¼¤Þ¤ê¡Ä¡Ä¡£¤±¤ì¤É¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¹âÎð¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÌäÂê¤â»³ÀÑ¤ß¡£æÆÂÀ¤ÈÈþ²Ì¡¢²Î»Ò¤¿¤Á¤ÏÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÆ½¢¿¦¤äÏ·¤¤¤é¤¯¤ÎÎø¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤äÎ©¤ÁÂà¤¤Î´íµ¡¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯Î©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¾ë¤Ï¡¢¤ª¿Í¹¥¤·¤ÇÎ®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢½¢¿¦³èÆ°¤â¶ìÀïÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Â®¿åæÆÂÀ¤ò±é¤¸¤ë¡£Æ±¤¸¤¯¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÈª¤Ï¡¢ÀìÌç³Ø¹»À¸¤ÎÎÓÈþ²ÌÌò¤òÃ´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÝ²¼·Ê»Ò¤¬¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë½»¤à68ºÐ¤Î²Î»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡¢Í§¾ð¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿DREAMS COME TRUE¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¥å.¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¾ëÉ°Íù¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Â®¿åæÆÂÀÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ·Ò¤¬¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤äÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢4¿Í¤Î¥ª¥Ð¥µ¥ÞÃ£¤Î¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¤²ñÏÃ¤Ï¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥ª¥Ð¥µ¥ÞÃ£¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤ª¿Í¹¥¤·¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊæÆÂÀ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢¥ª¥Ð¥µ¥ÞÃ£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ìÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÂçÀÚ¤ÊæÆÂÀ¤È¤¤¤¦Ìò¤È¶¦¤Ë¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆËÍ¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»£±Æ¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Á´À¤Âå¤ÎÊý¤ËÀ§Èó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡üÈª²ê°éÈþ²Ì¤Ï¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÇÊë¤é¤¹60Ç¯Íè¤ÎÆ±µéÀ¸4¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤«¤é¡Èº£¡É¤òÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤òÆÀ¤Æ¡¢µ±¤«¤·¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÀìÌç³Ø¹»À¸¤Ç¤¹¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿Í§¾ð¤äæÆÂÀ¤È¤ÎÎøÌÏÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ·àÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤¹¤ëÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤´ÈÓ¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö»ä¤¹¤®¤ë!!¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢»ä¼«¿È¤Ë»÷¤¿À³Ê¤ÎÌòÊÁ¤Ç¡¢æÆÂÀ¤Î¤³¤È¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤Æ´®¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Ä¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Èà½÷¤Î¥æー¥â¥¢°î¤ì¤ë¸ÀÍÕÁª¤Ó¤ä¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¥É¥é¥Þ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤Þ¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤·¤Ð¤·¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üÃÝ²¼·Ê»Ò´ë²è½ñ¤Ë¡Ö¾¼ÏÂÁ°È¾À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¤Âå¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤ºÌÀ¼£À¸¤Þ¤ì¤ÎÁÄÊì¤Î´é¤Èº£¤Î¼«Ê¬¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥Õ¥Õ¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âºÐ¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë°ìµ¤¤ËÌÜ¤¬¤µ¤á¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤é¤ÎÆ±µéÀ¸²¿¿Í¤«¤È10Ç¯Íè¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤ë»ä¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¤È¤Æ¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¾°¦¤Î¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¡¢¤«¤±¤¬¤¤¤Î¤Ê¤¤å«¤Ç¤¹¡£¡Ø¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¡Ù¤Ï¡¢»ä¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¿©ÎÁ»Ù±ç³èÆ°¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡£¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¹¬¤»¤ò»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¼¡À¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È¤â¿©¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ìû¤·¤µ¤ÏÌµ¸ÂÂç¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤¿¸å¤Ë¡¢ÌÀÆü¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£ÁÇÅ¨¤Ê¶¦±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥·¥Ë¥¢¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë