彼との間に子どもが生まれて、幸せいっぱい！でも、そんな時期に彼から信じられない一言を言われたら…？今回は、出産直後の大変な時期に夫から心ない言葉をかけられた女性の話をご紹介します。

出産直後に夫が放った信じられない一言

「我が家に待望の赤ちゃんが産まれ、幸せを噛みしめていた私。でも、出産直後、夫が病室にやってきて開口一番「体はどう？」と心配してくれる言葉にホッとしたのも束の間、次の言葉に耳を疑いました。彼は「うん、だいぶ落ち着いてきたところで……」と話す私に対し、信じられないことに「じゃ、いつから働けそう？」と聞いてきたんです。出産直後でまだ体力も戻っていない私に、まさかそんなことを言うなんて……。夫は悪気がない様子で言っていましたが、私はただただショックで言葉を失いました。

そんな時、たまたま病室にいた私の父がその言葉を聞いてしまったんです。父は普段温厚なのですが、この時ばかりは顔色を変えて夫に大激怒。「ばっきゃろう……！今、この状態の四葉を見てよくそんなことが言えるなぁ！」と雷を落としてくれました。その剣幕に夫は震え上がり、二度と同じようなことを言えなくなりました。父のおかげで、夫は自分の言動を深く反省してくれたようです」（体験者：20代・女性・会社員／回答時期：2025年3月）

▽ 出産直後のデリケートな時期に、夫から心ない一言をかけられるのは本当に辛いですよね。しかし、自分の両親が夫に雷を落としてくれたことで、夫が反省し、家事や育児にも積極的に参加してくれるようになったそうです。大変な時こそ、周りの人の助けを借りて、夫婦で乗り越えていけるといいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。