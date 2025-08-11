この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「知らないと損する！これやるだけ！体重が増えた時に、お腹が激変する方法」で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、体重がなかなか減らない方に向けて「座ってできる簡単エクササイズ」や日常生活に取り入れやすい体型管理のコツを紹介した。



片岡氏は「最近、体重が戻らない」と悩む視聴者からの質問に応え、「食べた量よりも運動や消費カロリーが下回ると体重が増える」と基本を説明。激しい運動よりも、毎日コツコツ続けやすい運動の方が効果的と強調し、「下腹を引き締めるだけでも体重は落ちてくる」との見解を示した。その上で、「座ったまま下腹をクッと引き締め、肋骨は下げて、背筋を少し伸ばす。この“小さいコルセット”を意識して日常を過ごすだけでお腹は細くなる」と具体的な方法を提案。「めちゃくちゃお腹細くなる」と力強く語った。



内ももへの力の入れ方については「内ももに力が入るのはすごくいいこと。お尻全体は固めず、下腹を中心に少し力を入れる意識が効果的」と解説。また、太りやすい人と痩せやすい人の違いについては「体質というより食習慣や生活環境の影響が大きい」とし、「特に炒め物やカレーなど、自覚のない油摂取が体重増加につながる」と語った。



油に関しては「不飽和脂肪酸よりも飽和脂肪酸、バターやお肉から出る脂など“質の良い油”を選んで」とアドバイス。「外から植物油脂を取るより、調理法や油の種類を工夫することが代謝アップと体重管理に役立つ」と述べた。さらに「痩せている方は姿勢が良い傾向があり、日常で背筋を伸ばすだけでも筋力を使っている」とし、姿勢の大切さも強調した。



動画の最後は、「今日のアドバイスをぜひ実践してもらえたら嬉しいです」と呼びかけ、「質問やリクエストもコメントやメールでお寄せください」と視聴者との交流も促して締めくくった。