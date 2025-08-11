スヌーピーのリカバリーウェアで“幸せなおうち時間”を手に入れよう！「うめだスヌーピーフェスティバル」限定デザイン
今年も阪急うめだ本店の夏の人気イベント「うめだスヌーピーフェスティバル」がやってきた！中でも注目は、HAHAHA！と笑うスヌーピーたちがデザインされた、ベネクスのリカバリーウェア。着るだけで質の高い休養がとれると話題の“魔法の部屋着”を紹介しよう。
【写真】大人かわいいスヌーピーデザインの「リカバリーウェア」
■今年のテーマは“HAHAHA! HAPPINESS PEANUTS”
阪急うめだ本店で2025年8月13日(水)から26日(火)まで開催される「うめだスヌーピーフェスティバル」。今年のテーマは「HAHAHA! HAPPINESS PEANUTS みんなで笑顔の花を咲かせよう」で、思わず笑顔になるハピネスがいっぱい！
約80ブランドが参加する中、ベネクスが手がけたのは、イベント限定デザインのリカバリーウェアとリカバリークロス。笑顔いっぱいのポジティブなデザインは、身体の疲れを癒やすだけでなく、心まで元気にしてくれそう。
■着るだけで上質な休養をサポート
ベネクスが独自開発したリカバリーウェアには、ナノプラチナなどの鉱物が練り込まれていて、遠赤外線を発して血行を促進。肩・腰・筋肉などのコリの改善が期待できるという、まさに“魔法の部屋着”なのだ。
しかも、東海大学や神奈川県との産学公連携事業により誕生した、エビデンス(科学的根拠)もバッチリの本格派。日本代表選手をはじめ、多くのスポーツ関係者も愛用していて、2010年の発売以来、シリーズ累計210万着を売り上げる大ヒット商品になっているんだとか。
■100着限定！大人かわいいセットアップで夏も快適に
100点限定の「コンフォートポンチ ハーフセットアップ」(2万2000円)は、チャコールグレーのシックな色合いに、スヌーピーたちの限定デザインが映える大人かわいい仕上がり。表面の凹凸が少なくサラリとした肌触りが特徴で、吸水・吸放湿性に優れているから汗をかいてもベタつかない。軽量でしなやかな着心地は、一度着たら手放せなくなりそう。
■持ち運べる癒やしアイテム！リカバリークロス＋も登場
もう一つのアイテムが、リカバリーウェアにも使用している特殊繊維を使用した「リカバリークロス＋」(1万2100円)。こちらは50点限定で、ブラックとネイビーの2色展開。
130×70センチの大判サイズだから、オフィスでひざ掛けとして使ったり、肩に羽織ったり、睡眠時にはシーツ代わりにしたり…、使い方は自由自在！便利な収納袋付きだから、旅行や出張のおともにも。移動中の新幹線や飛行機でも、さっと取り出して使えるのがうれしい。
気になった人は、今すぐ購入方法をチェック！阪急百貨店オンラインストアでは、2025年8月5日から先行発売がスタートしている。阪急うめだ本店では、2025年8月13日(水)から26日(火)まで、8階プロモーションスペース83で販売される。どちらも数量限定だから、見つけたら即ゲットがおすすめ。
今年の夏休みは、スヌーピーのリカバリーウェアで快適なひとときを過ごしてみてはいかが。毎日がんばるあなたに、笑顔の花が咲きますように。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
