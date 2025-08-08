百名店出身シェフによる、自家製粉と厳選素材のベーカリー(神奈川・北山田）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は北山田駅前にオープンしたハード系パンが人気のベーカリー。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

ぱんと菓子 いろり(神奈川・北山田）

キタノカオリとフロマージュなど 出典：kurashiモアモアさん

2024年11月、横浜市営地下鉄グリーンライン・北山田駅を出てすぐの場所に、小麦本来の味を楽しめる「ぱんと菓子 いろり」がオープンしました。店主の高崎 真哉氏は川崎市出身。生田にあった「ベーカリーマルグレーテ」でパン職人としてのキャリアをスタートさせました。その後、洋菓子店「ペルティエ」や、1707年にロンドンで創業した英国王室御用達の称号を保持する老舗「フォートナム&メイソン」、そして製菓会社「ユーハイム」が展開するブランド「ユーハイムディーマイスター」など、名店で経験を積みました。そんな中で高崎氏がとりわけ影響を受けたのが、志賀 勝栄シェフの作るパンでした。その感銘から、2012年には札幌の「ブーランジェリー コロン 本店」の立ち上げに合わせ北海道へ移住。同店ではシェフを務め、北海道産小麦と地元食材にこだわったパンを作り、「食べログ パン EAST 百名店」にも選出されるなど高い評価を受けました。

作り手とお客さんの距離が近い 写真：お店から

若い頃から「いつか自分の店を持ちたい」という想いを抱いていた高崎氏。パン作りに対する考えや、やりたいことが明確になったことをきっかけに、自身が好きだった街・北山田に新店舗をオープンしました。囲炉裏をイメージした店内は、シンプルながら、惹きつけるような柔らかみのあるデザインです。 メインカウンターやパントレー、焼き菓子台は北海道の木材3種を組み合わせた特注品だそう。無垢の温もりを感じるあたたかみのある店舗になっています。

サングリア 写真：お店から

看板メニューの「サングリア」1本/1,960円・（1/2）980円・（1/4）490円は、自家製粉の全粒粉を使用。オーガニック赤ワインで仕込んだ生地に、和歌山県産のオレンジやレモン、レーズンなどのドライフルーツをたっぷり練り込んで、数種類のスパイスを効かせた一品です。個性的で香り高い味わいが魅力で、まるでサングリアそのものを食べているような、他ではなかなか出会えない新しいパン体験が楽しめます。

バケット 写真：お店から

定番人気の「バゲット」380 円も見逃せません。こちらも国産粉を使った自家製粉の粉を使い、低温でじっくりと長時間発酵させることで、小麦の風味と甘み、旨みがしっかりと引き出されています。シンプルだからこそ違いが際立つ、食卓の主役にもなるバゲットです。

朝焼きマドレーヌ 写真：お店から

また、焼き菓子では「ブルトンヌ61」350円がおすすめ。石臼挽きの小麦「農林61号」を使用した厚焼きサブレで、小麦の香りや奥深いコク、口に残る余韻が特徴です。「朝焼きマドレーヌ」270円も、ふんわりとレモンが香り、上品なおいしさと人気です。焼き菓子の製造は奥様が担当しており、地元北海道で立ち上げた個人ブランド「綾路」として現在もフランス菓子を中心に作っています。 お店のオープン直後に出産されたこともあり、現在は数種類の焼き菓子のみの提供ですが、今後は種類やジャンルの幅を広げていく予定とのこと。これからの展開にも期待が高まります。

コールドブリューコーヒー/みかんジュース

ドリンクのテイクアウトも始めていて、北海道産のコーヒー豆を使ったフルーティーでさっぱりした「コールドブリューコーヒー」や、化学肥料未使用の「明浜のみかん」を使用した「みかんジュース」を提供。ちょっと一休みしたい時に、店先のベンチで味わうのもいいですね。

一部の粉は店内で石臼挽きし、パンや焼き菓子に用いるなど、素材と製法へのこだわりが随所に光る「ぱんと菓子 いろり」。既に地域でも評判となっており、午後には品薄になることもしばしば。訪問の際は、できるだけ早めの時間がおすすめです。

食べログレビュアーのコメント

甘酒かんぱーにゅ 1/2 出典：くちるさん

『並んでいるのはシンプルなハードパンがメインです。朝開店直後だったのでサンドイッチなどはまだ並んでおらず、ハードとヴィエノワズリーの一部が陳列されていました。

︎甘酒かんぱーにゅ 1/2 330円

千葉県寺田本家さんの麹を使用

甘酒は入っていませんが

麹の力でほんのり甘い丸ぱん

→外側はカリッと、クラムはむちふわしっとり。生地から麹のコクと甘味がしっかり伝わってきます。むち、むち、と噛むたびに幸せになれる。シンプルにそのまま美味しいかんぱーにゅです！

︎カンパーニュ 1/4 380円

北海道中川農場さんの全粒粉

群馬県上原ファームさんのライ麦使用

自家製自然酵母で低温長時間発酵

→外側は甘酒かんぱーにゅよりも厚みがあり、カリッとサクッの間くらいな食感。クラムはしっとり、吸い付くよう。中川農場さんと上原ファームさんの麦はどちらも美味しいことは経験済み。この二つの高クオリティな小麦粉とライ麦が合わさるだけで幸せ。いくらでも食べたい！

ハードパンはしっとり感がたまらなく抜群で

硬いパンが苦手な方にもお勧めできます！』（くちるさん）

キタノカオリとフロマージュ 出典：natuuuさん

『◆カトルフロマージュ 420円

グリュイエール、ゴルゴンゾーラ、カマンベールチーズを中心に使用したパン。

ハード系ではなくもちもちの高加水パンです。

袋を開けた時からチーズの香りがブワッと。

食べる箇所によってチーズの香りが全く異なり、色々な顔が楽しめます。

特にカリッと焼かれた部分がチーズが濃厚で美味しい(^^)

◆サングリア 490円（1/4）

赤ワイン×フルーツ×スパイス×ナッツの贅沢な組み合わせ。

フルーツはレーズン、オレンジ、レモン、いちごが使用されています。

割った瞬間のスパイスの香りがすごい！

レーズンがジューシーで旨味が濃厚。

レモンの苦味や鼻に抜けるスパイス感がまさにサングリア！

◆晩柑フィグ 380円

晩柑と赤ワインでコンポートしたいちじく、くるみが入ったセミハード系のパン。

晩柑といちじくとくるみ、それぞれの味と香りを感じるにも関わらずバランスの取れたお味。

生地を楽しむというよりも具材の美味しさを楽しむパンでした。

お支払いは現金オンリー』（natuuuさん）

※価格は税込。

＜店舗情報＞◆ぱんと菓子 いろり住所 : 神奈川県横浜市都筑区北山田2-5-4TEL : 045-620-5280

文：佐藤明日香

