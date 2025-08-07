Image: photovanessacarvalho / Shutterstock.com

AIの遅れについてティム・クックの考えは？

Apple（アップル）本社から配信されたグローバル全社員向け会議で、ティム・クックは、世界中のアナリストやAppleファンの間で懸念されていた「AppleがAI競争で他社に遅れをとっている」ことをやんわり認めたような形になりました。そしてクック氏は、Appleが追いつくためにあらゆる努力をすると社員に約束。

Bloombergによると、クック氏は「Appleはこれをやらなければならない。そしてAppleはやる。これは我々の手にあるものだ」と述べ、AI革命について「インターネットと同等かそれ以上の規模だ」と語ったとのこと。

この会議は、Appleが四半期決算で予想を上回る収益を発表した翌日に行なわれました。そしてこの発表により、Appleの株価は急騰。テック業界全体でAIによる好業績が続いていますが、MetaやMicrosoft（マイクロソフト）と異なり、Appleの売上増はAIによるものではなく、主にiPhoneの販売によるものです。

決算発表後の投資家向けの電話会議で、クック氏はAppleがAIへの投資を大幅に増加させる計画であり、そのための企業買収にも前向きであると述べました。また、AI機能に焦点を当てるために多くの人員を再配置しているとも語りました。

金曜日の会議でもクック氏はその考えを繰り返し、AIの流行に追いつくために必要なAI投資を行なうと強調しました。

AI強化版のSiriが復活、しかも過去最高？

Appleは過去1年にわたり、Apple Intelligenceで製品へのAI統合を進めてきました。Apple Intelligenceは2024年6月のWWDCで発表されましたが、よい意見と批判の両方を受ける結果に。というのも、AppleがAIに本格的に乗り出したのは、OpenAI、Google（グーグル）、Microsoft、Metaなどのライバルがすでに先行してから1年以上経っていたからです。

それでも、Apple Intelligenceの進捗は遅れていました。本来なら今年初めにAI強化版Siriが発表されるはずでしたが、その直前に発表が延期され、現在では来春に持ち越されるとの報道もあります（ただし公式発表はまだなし）。

この変更により、投資家や顧客からの大きな反発が起き、2件の訴訟があり、そして企業の大規模な組織改編も実施されました。

クック氏は金曜日の会議で、過去1年間に1万2000人を新たに雇用し、そのうち40％が研究開発チームに加わったと明かしました。AI開発を主導するソフトウェア担当のCraig Federighi氏は、この組織再編によってAI開発が「加速された」と語っています。

Federighi氏によれば、以前のSiriの大規模言語モデル（LLM）版の失敗は、2つの異なるソフトウェアシステムを組み合わせた「ハイブリッド型アーキテクチャ」を構築しようとしたことが原因だったとのこと。この計画はすでに破棄され、今回はSiriの完全な刷新によって当初想定していた以上の大規模なアップグレードになると自信を示しました。

AI戦略の中心はチップ開発

クック氏によると、今後のAI戦略において重要なのがチップの開発なんだそう。Appleは以前から社内でAIチップの設計を進めるプロジェクトがあり、「ACDC（Apple Chips in Data Center）」というコードネームで知られているそうです。AppleはBroadcomと提携して初のAIチップ「Baltra」の開発を進めていて、2026年には量産を開始する予定です。

Appleの「遅れ」はむしろ“らしい”？

テック業界の世界的リーダーでありながら、AppleはAI競争においてはトップとは言えない状況です。この事実に不安を感じるファンや投資家もいますが、一方で「Appleらしい」と捉える声もあります。そしてクック氏自身もそう考えているようです。

我々が最初だったことはめったにない。Macより前にPCはあったし、iPhoneより前にスマホはあった。iPadより前にタブレットはあったし、iPodより前にMP3プレイヤーもあった。

とクック氏は語っています。

クック氏の言う通り、Appleは新技術を最初に発明する会社ではありませんが、Appleはその技術を洗練させ、各市場で独占的な製品を生み出すします。もしAppleがAI製品の展開で成功すれば、AIもこれまでと同様にAppleの代表的技術のひとつになるかもしれませんね。