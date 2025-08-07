Instagramで話題になっているのは、よそ見しているワンコに「お手」と言った時の反応。まさかの個性的すぎるお手を披露する光景は記事執筆時点で53万回を超えて再生され、「吹き出した」「急なスイッチオンｗ」などの声が寄せられています。

【動画：完全によそ見している犬→突然『オテ』と言ってみた結果…思わず吹いてしまう『衝撃的な行動』】

上の空なワンコにいきなり「お手」と言ってみたら…

Instagramのリールに登場したのは、3歳のトイプードルの女の子、「なぎ」ちゃん。なぎちゃんはいつもちょっぴり癖が強めなお手をしてくれることで有名なのだそうで…？

この日、少し上の空な様子でそっぽを向いていたというなぎちゃんですが、そんななぎちゃんに飼い主さんはいつも通り「お手」と言ってみることに。飼い主さんが手を差し出したその瞬間、空気がシャキッと変わり、なぎちゃんは鋭い眼光で手に注目…！

ダイナミックすぎるお手を披露

そして次の瞬間、なんと両手を大きく広げて持ち上げ、大ジャンプ！！そして「バシィッ！」と飼い主さんの手を叩きつけるようにお手をしてくれたようです。

体を90度ひねって全力で両手を振りかざしてくる様子が、あまりにダイナミックすぎて思わず笑ってしまいます。さっきまでぼんやりとしていたのが嘘のような瞬発力を見せてくれたなぎちゃんなのでした。

なぎちゃんの大迫力なお手は、 Instagramで53万回再生されるほど話題に！コメント欄には「急なスイッチオンw」「お手の癖強すぎる」「こんなの最高に可愛すぎて何度もお手をさせたくなっちゃいそう」といった声が寄せられ、爆笑してしまう人が続出しています。

いつも全力でお手をしてくれる

飼い主さんによればなぎちゃんはいつも全力でお手をしてくれるそうです。その特徴は片手ではなく両手をバンザイのように上げること、そして例外なく飛びかかってくること（笑）

なぜか個性的な覚え方をしてしまったようですが、なぎちゃんの元気いっぱいなお手はたくさんの人に笑いと癒しを届けてくれています。

Instagramアカウント『nagi_04_05_31』さまでは、ちょっぴりシュールで可愛いなぎちゃんの日常の様子がたくさん投稿されています。「少し離れた場所でお手と言ってみたら」や「高いところでお手と言ってみたら」など様々なシチュエーションでお手を要求してみるシリーズも。それぞれ癖の強すぎるお手を披露してくれるなぎちゃんが気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「nagi_04_05_31」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。