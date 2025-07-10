¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²þÁ±¤ò¸øÉ½¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¹¹¿·»þ¤ÎºÆ¼êÂ³¤¤¬ÉÔÍ×¤Ë¡¡·Ù»¡Ä£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤È±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²þÁ±¤·¡¢9·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤âÌÈµö¾Ú¤Î¾ðÊó¤¬¼«Æ°¤Ç°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤äÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢º£Ç¯3·î¤«¤é±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¡×¡£¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Î¼èÆÀ¤äÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÇ¤°Õ¤Ç¡¢¢§½¾Íè¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¤ß¡¢¢§¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Î¤ß¡¢¢§Î¾Êý¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6·îËö¤Þ¤Ç¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤ÎÊÝÍ¼Ô¤Ï86Ëü8188¿Í¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤è¤½8200Ëü¿Í¤Î1.05%¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥ÊÌÈµö¾Ú¤Î¤ß¤òÊÝÍ¤·¤¿¿Í¤Ï28Ëü527¿Í¡¢Î¾Êý¤òÊÝÍ¤·¤¿¿Í¤Ï58Ëü7661¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢ÌÈµö¾Ú¤Î¾ðÊó¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤º¡¢ºÆÅÙ¡¢°ìÂÎ²½¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ëÅÀ¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤òºî¤ë¹©¾ì¤Ç²þ½¤ºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê10Æü¡Ë¡¢9·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¡Ê11Æü¡Ë¤«¤éÍè·î9Æü¤Þ¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤òÊç½¸¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¡¢9·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£