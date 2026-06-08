5日、デジタル庁は2026年夏に提供予定の「マイナアプリ」のデザインを公開した。マイナアプリは現在、提供されている「マイナポータルアプリ」と「デジタル認証アプリ」を統合したアプリで既存の「マイナポータルアプリ」がアップデートする形で提供される予定である。 新しく登場するマイナアプリにより、マイナンバーカードおよびアプリはより便利になっていくと予想されるが、その一方でマイナ