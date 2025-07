掲載数に上限無し！ガレマニ「何棟でも0円キャンペーン」

レンタルガレージ検索に特化した検索サイト「ガレマニ」が、「何棟でも0円キャンペーン」を2025年7月1日に開始しました。

レンタルガレージ検索に特化した検索サイト「ガレマニ」が、「何棟でも0円キャンペーン」を2025年7月1日に開始。

【何棟でも0円キャンペーンとは】

何棟でも0円キャンペーン期間中は、クレジットカード情報不要、無料でレンタルガレージを掲載することができます。

掲載数に上限はありませんので、複数のガレージをお持ちのオーナー、仲介業者にもおすすめなキャンペーンです。

【何棟でも0円キャンペーンを利用するメリット】

1. 無料で何棟でもWeb集客ができる

レンタルガレージの集客を強化するためにWebサイトを立ち上げる場合、サイト作成に50万円以上がかかります。

さらにWeb集客するためにはSEO対策が必須となり、プロに依頼すると毎月数万円の費用がかかります。

ガレマニは、決められたフォーマットに入力するだけでSEO対策済み募集ページが生成されます。

掲載できるガレージ数に制限はないため、満車にしたい全てのガレージの集客力を強化できます。

2. サイズ違いのガレージも掲載できる

一敷地内にサイズが異なるガレージを設置している場合、全サイズのガレージを掲載しても0円で利用できます。

サイズだけでなく、設備が異なるガレージでも掲載することができます。

3. 無料でも全機能が使える

使える機能に制限はありませんので、問い合わせがあればそのまま無料で契約に進むことができます。

【何棟でも0円キャンペーン中にかかる費用】

有料サービスを利用しない限り、0円で利用できます。

[有料サービスの例]

・掲載サポート

・上位表示サービス

【何棟でも0円キャンペーンの利用方法】

キャンペーン利用に必要な申し込みや作業はありません。

アカウント申請後、何棟でも掲載することができます。

[掲載までの流れ]

1. ガレマニ公式サイトからアカウント申請(所要時間:約1分、無料)

2. マイページからガレージを掲載

3. 掲載スタート

【ガレマニはレンタルガレージのWeb集客を強化するツールです】

レンタルガレージを探す場合、大手不動産検索サイトで探すというのが一般的です。

ところがレンタルガレージは駐車場のカテゴリーで掲載されることが多く、何千件という青空駐車場に埋もれてしまいます。

ガレマニはレンタルガレージ(シャッター付きガレージ)しか取り扱わず、「防犯カメラ付き」「水道あり」など、レンタルガレージ利用者に人気の項目で絞り込みができます。

レンタルガレージ検索者にとっては探しやすく、掲載者にとってはアピールがしやすいことが特徴です。

また、ガレマニ側でSEO対策をするため、これまで反響がなかったガレージへ問い合わせが入った事例もあり、掲載するだけでWeb集客を強化することができます。

【レンタルガレージ経営コンサルタントを開始】

ガレマニでは、レンタルガレージ経営実績のあるオーナーによる経営コンサルタントも実施しています。

・人気のガレージ設備

・ガレージの配置

・料金設定

・土地の選定

レンタルガレージの建設前から入居者募集開始後までサポートし、利益を最大化するお手伝いをしています。

レンタルガレージ経営にご興味のある方は、お気軽にお問合せください。

【キャンペーン概要】

キャンペーン名 :何棟でも0円キャンペーン

終了予定日 :2025年12月31日

掲載数の上限 :なし

キャンペーン適用者:アカウント申請済みの掲載者

※アカウント申請無料、会費、更新料等その他費用なし

対象外 :レンタルガレージ以外の掲載は不可

