¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡ª¡×ËÌÌîºîÉÊ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤ÇÅÜ¹æ¡¡¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿Ì¾Í¥¡¡¾®Âô¿Î»Ö¤¬²óÁÛ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥±¥ó¥«¤ÃÁá¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾®Âô¿Î»Ö¤¬£²£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾Ð¤¦¾®Âô¤ÈÅÜ¤ì¤ë¿Î»Ö¡¿¾®Âô¿Î»Ö¡×¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£·òÂÀÏº¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡¢¿©»ö¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÇÐÍ¥¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¥È¡¼¥¯¡£¾®Âô¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÉ¾²Á¤Î¹â¤¤±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ËÌÌîÉð»á¤ÎºîÉÊ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Âô¤Ï¡¢ËÌÌî´ÆÆÄ¤Î¡Ö£³¡Ý£´£Ø£±£°·î¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö¤½¤ÎÃË¡¢¶§Ë½¤Ë¤Ä¤¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦»³ÅÄÃ¤É×¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÎ×¤ó¤ÀÆü¤Î¤³¤È¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃ¤¤Á¤ã¤ó¤¬Àè¤Ë¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥±¥ó¥«¤ÃÁá¤¤¤«¤é¡£¡Ø²¶¡¢¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡£·ù¤ÊÍ½´¶¤¹¤ó¤¾¡¢¤ª¤¤¡Ä¤Ã¤Æ¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¡¡¾®Âô¤Î·ù¤ÊÍ½´¶¤ÏÅªÃæ¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆþ¼¼¸å¡¢£±Ê¬¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÀ¨¤Þ¤¸¤¤ÅÜ¹æ¤¬¶Á¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤Ê¤ó¤À¡ª¤Æ¤á¤¨¡ª¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤êÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ê»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ë¥É¥¢¤ò¥Ð¡¼¥ó¡ª¤Ã¤Æ³«¤±¤Æ¡¢¥À¡¼¥ó¡ª¤Ã¤ÆÊÄ¤á¤Æ¡¢¥¬¥é¥¹¤¬¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ³ä¤ì¤Æ¡ÊÂà½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÀ¨¤Þ¤¸¤¹¤®¤ë¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸å¤Ë¡¢Æþ¼¼¤·¤¿¾®Âô¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡Ä¡¢ÀÅ¤«¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£°ËÆ£¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ³°¹ñ¸ì±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ö¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ç³èÌö¤·¡¢Ä¹Þ¼¹ä¤¬¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡Ö±ÑÆó¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡×¤Ç¤âÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£