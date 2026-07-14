大相撲名古屋場所３日目（１４日・ＩＧアリーナ）横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭筆頭・隆の勝（湊川）を押し出して今場所の初白星。今年１月の初場所１４日目の安青錦戦以来、半年ぶりの勝利となった。隆の勝の、右のど輪を左ではねのけ、圧力をかけて勝った。「長かった。きのう、師匠から『相撲は悪くない』と言われ、気持ちが楽になった」と、ほっとした表情を見せた。前日は東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）を土俵際